10 марта, 22:14
Рубио ответил, планируют ли США оказывать военную помощь России
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не будут оказывать военную помощь россиянам. В то же время на встрече в Саудовской Аравии делегации планируют обсудить возобновление поддержки Киеву.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Интересно Называл Путина преступником, но под руководством Трампа "переобулся", – The Guardian о Рубио
Рубио высказался о военной помощи России
Я могу вас заверить, что мы не будем оказывать военную помощь россиянам,
– заявил Рубио.