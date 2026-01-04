"У них и так куча дел": Рубио иронично ответил Лаврову насчет Венесуэлы и поздравил с Рождеством

Марко Рубио, которого в СМИ уже окрестили архитектором операции США в Венесуэле, обратился к Лаврову в прямом эфире. Он сделал это, отвечая на вопросы журналистов.

Детали передает 24 Канал.

Зачем Рубио поздравил Лаврова с Рождеством и что сказал о Венесуэле?

Представители СМИ интересовались, что скажет госсекретарь США об отношениях с Россией на фоне событий в Венесуэле.

"Нас не беспокоит эскалация конфликта с Россией в контексте Венесуэлы. Мы всегда ожидали, что они окажут риторическую поддержку режиму Мадуро", – высказался Рубио.

Справка. Имеется в виду, что россияне поддержат своего союзника в Латинской Америке только словами.

В дальнейшем Рубио обратился к Лаврову.

Я думаю, что у них (россиян – 24 Канал) и так куча дел в Украине. Если он смотрит: Сергей, с Рождеством Христовым! Но, в конце концов, я ожидал, что россияне скажут то, что они сказали. Риторическая поддержка, мы это понимаем. Это не тот фактор, который влияет на наше восприятие всей этой ситуации,

– подчеркнул американский чиновник.

Рубио поздравил Лаврова с Рождеством: смотрите видео

Интересно! Российское издание "Агентство.Новости" обратило внимание, что сперва российский МИД отреагировал на похищение Мадуро довольно резко – назвало действия США актом вооруженной агрессии и призвало собрать заседание Совбеза ООН. В дальнейшем Москва призвала США освободить задержанных. Затем Лавров говорил с вице-президентом Венесуэлы. Вечером по каналу "Россия 1" рассказали, что "Москва продолжит поддерживать курс правительства Венесуэлы по защите национальных интересов и суверенитета" (именно об этом говорил Лавров). То есть избежали цитировать резкие заявления. А Кирилл Дмитриев и вовсе написал, что у Венесуэлы значительные запасы нефти.

Что сказал Лавров о ситуации в Венесуэле?

На сайте российского МИД говорится, что Лавров во время разговора с вице-президентом Венесуэлы "выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы перед вооруженной агрессией". Москва и Каракас якобы высказались в пользу недопущения дальнейшей эскалации и нахождения выхода из положения путем диалога.

Наконец цинично указано, что есть "взаимный настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой". Таким образом, Россия действительно оказала только риторическую поддержку Венесуэле.