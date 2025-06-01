Заявил о поддержке "в стремлении к лучшему будущему": Рубио поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио поздравил российский народ с Днем России.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление, которое опубликовали на сайте Госдепа.

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Рубио поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь Рубио "от имени американского народа" поздравил россиян с днем России и в своем заявлении упомянул о войне в Украине.

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Так, в приветствии он отметил, что США остаются преданными поддержке российского народа, который "продолжает строить свое стремление к лучшему будущему".

Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить желание Соединенных Штатов конструктивно сотрудничать с Россией для достижения длительного мира между Россией и Украиной,

– написал он.

Он выразил надежду, что мир будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между их странами.