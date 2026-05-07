"Дружественные и конструктивные" переговоры: Рубио встретился с Папой Римским Львом XIV

Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с Папой Римским Львом XIV. В США называют переговоры "дружественными и конструктивными".

Об этом сообщает The Gurdian.

Как прошла встреча Папы Римского и Марко Рубио?

Государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры с Папой Львом XIV и покинул Ватикан.

Также он встретился с высокопоставленными чиновниками Ватикана, включая высокопоставленного дипломата итальянского кардинала Пьетро Паролина.

В заявлении Государственного департамента США заявили, что переговоры были "дружественными и конструктивными". На встрече говорили об "усилиях по достижению прочного мира на Ближнем Востоке", что и стало причиной разногласий между Папой и президентом США Дональдом Трампом.

Встреча показала “крепкие” отношения между США и Ватиканом, добавили в дипломатическом ведомстве США.

Зачем Рубио летел в Ватикан?