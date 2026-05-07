Геополитика Америка "Дружественные и конструктивные" переговоры: Рубио встретился с Папой Римским Львом XIV
7 мая, 16:18
2

"Дружественные и конструктивные" переговоры: Рубио встретился с Папой Римским Львом XIV

Сергей Попович
Основні тези
  • Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с Папой Римским Львом XIV для обсуждения мира на Ближнем Востоке.
  • Переговоры были оценены как "дружеские и конструктивные", демонстрируя прочные отношения между США и Ватиканом.

Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с Папой Римским Львом XIV. В США называют переговоры "дружественными и конструктивными".

Об этом сообщает The Gurdian.

Смотрите также Говорили об Украине и не только: Рубио и Лавров провели телефонный разговор

Как прошла встреча Папы Римского и Марко Рубио?

Государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры с Папой Львом XIV и покинул Ватикан.

Также он встретился с высокопоставленными чиновниками Ватикана, включая высокопоставленного дипломата итальянского кардинала Пьетро Паролина.

В заявлении Государственного департамента США заявили, что переговоры были "дружественными и конструктивными". На встрече говорили об "усилиях по достижению прочного мира на Ближнем Востоке", что и стало причиной разногласий между Папой и президентом США Дональдом Трампом.

Встреча показала “крепкие” отношения между США и Ватиканом, добавили в дипломатическом ведомстве США.

Зачем Рубио летел в Ватикан?

  • Марко Рубио планировал встретиться с Папой Римским Львом XIV и государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином.

  • Corriere della Sera отметило, что визит Рубио должен способствовать потеплению двусторонних отношений между странами. Но это сложная миссия.

Связанные темы:

Ватикан
Марко Рубио
Папа Римский