Рубио передал сообщение Лаврова Трампу и сделал заявление о войне в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон сделает все возможное для окончания войны в Украине. Он также отреагировал на недавние атаки России.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода Европа" Алекс Рауфоглу.

Что известно о заявлении Рубио?

Марко Рубио отреагировал на атаки России по Украине и отметил, что удары обеих сторон – это напоминание о том, что ужасная война до сих пор продолжается и ее надо немедленно прекратить.

США готовы помочь и сделать все возможное, чтобы способствовать завершению этой войны, и, надеемся, когда-то выпадет возможность снова сыграть эту роль,

– заявил Рубио.

Госсекретарь отметил, что недавняя массированная атака России лишь подчеркнула необходимость скорейшего завершения войны.