Новый премьер Болгарии сделал громкое заявление о Евросоюзе и войне в Украине

Европейский Союз должен взять на себя инициативу в переговорах с Россией по окончанию войны России в Украине. В то же время ЕС уже опоздал с проявлением инициативы.

Такое заявление сделал новоназначенный премьер-министр Болгарии Румен Радев на фоне дискуссий внутри ЕС о возможности прямого диалога с Кремлем. Он призвал к "реальному изменению" в "общей политике" блока относительно войны в Украине, передает Bloomberg.

Что сказал премьер Болгарии о войне?

Радев заявил, что был бы рад, если бы Европа наконец согласилась начать переговоры с Россией.

"Не просто начать – Европа должна была бы быть лидером в этих переговорах. Это важная миссия Европы", – отметил премьер Болгарии.

Стоит отметить, что Радев – бывший президент Болгарии. Ранее он столкнулся с критикой за то, что занял дружественные к Кремлю позиции, в частности противодействовал экономическим санкциям против России и называл военных сторонников Украины "подстрекателями войны".

Меня лично беспокоит желание Европы достичь победы над крупнейшей ядерной державой с использованием обычного оружия, не имея возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию России. Это серьезный риск,

– отметил Радев.

Он добавил, что то, что происходит в последние дни, и желание достичь мира силой любой ценой "может привести к ядерной эскалации".

"Мы уже очень близки к этому, и Европа должна очень быстро пересмотреть свою стратегию и подход к этому конфликту", – заявил болгарский премьер.

К слову, ранее Румен Радев отказался поддержать спецтрибунал для Путина. Он отмечал, что это "нет никакого смысла". По его мнению, такой трибунал имеет эффект, когда страна терпит поражение, капитулирует, а ее лидер захвачен.