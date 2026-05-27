Таку заяву зробив новопризначений прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев на тлі дискусій усередині ЄС про можливість прямого діалогу з Кремлем. Він закликав до "реальної зміни" в "загальній політиці" блоку щодо війни в Україні, передає Bloomberg.

Що сказав прем'єр Болгарії про війну?

Радев заявив, що був би радий, якби Європа нарешті погодилася розпочати переговори з Росією.

"Не просто розпочати – Європа мала б бути лідером у цих переговорах. Це важлива місія Європи", – зазначив прем'єр Болгарії.

Варто зазначити, що Радев – колишній президент Болгарії. Раніше він зіткнувся з критикою за те, що зайняв дружні до Кремля позиції, зокрема протидіяв економічним санкціям проти Росії та називав військових прихильників України "підбурювачами війни".

Мене особисто турбує бажання Європи досягти перемоги над найбільшою ядерною державою з використанням звичайної зброї, не маючи можливості перехоплювати та протидіяти сучасній гіперзвуковій зброї Росії. Це серйозний ризик,

– зазначив Радев.

Він додав, що те, що відбувається останніми днями, і бажання досягти миру силою за будь-яку ціну "може призвести до ядерної ескалації".

"Ми вже дуже близькі до цього, і Європа повинна дуже швидко переглянути свою стратегію та підхід до цього конфлікту", – заявив болгарський прем'єр.

До слова, раніше Румен Радев відмовився підтримати спецтрибунал для Путіна. Він зазначав, що це "немає жодного сенсу". На його думку, такий трибунал має ефект, коли країна зазнає поразки, капітулює, а її лідер захоплений.