Румыния может применить статью НАТО, но не пятую: NYT проанализировали, что это даст

После атаки России на Румынию в Бухаресте заявили: могут применить четвертую статью НАТО. Заявление сделала министр иностранных дел Румынии Оана Цою.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Что даст четвертая статья НАТО Румынии?

Она позволяет стране – члену НАТО начать официальные обсуждения угроз ее безопасности. Оана Цою сказала, что Румыния может использовать этот инструмент.

По ее словам, события в Румынии в городе Галац 29 мая подпадают под категорию инцидентов, которые оправдывают использование соответствующих инструментов.

Основное положение НАТО, статья 5, требует от членов рассматривать нападение на одну из них как нападение на всех. Когда НАТО было создано, статья 5 поставила Западную Европу под защиту США, поскольку Советский Союз укреплял свое доминирование над Центральной и Восточной Европой,

– напомнили NYT.

Впрочем, за всю историю Альянса пятую статью применяли только один раз - когда произошли теракты 11 сентября 2001 года. Это привело к участию НАТО в войне в Афганистане под руководством США.

Собственно, статья 4 НАТО является необходимым шагом к решению НАТО применить статью 5. Она позволяет государству-члену начать официальное обсуждение между союзниками об угрозах его безопасности, но не обязывает НАТО к военным действиям.

Часто считают, что применение статьи 5 имеет военные последствия, но договор НАТО говорит лишь о том, что его члены будут "помогать" стороне, на которую было совершено нападение. Это также может означать экономическую или политическую помощь. В статье 4 указано, что члены альянса "будут консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению любого из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон оказываются под угрозой",

– говорится в материале.

Оана Цою сказала неконкретно, мол, возможное применение статьи 4 – это "часть обсуждений относительно возможностей, которые мы имеем на данный момент".

Четвертую статью НАТО использовали значительно чаще – целых 9 раз, в частности, в день полномасштабного вторжения России в Украину. В сентябре 2025 года ее применила Польша, когда российские дроны вторглись в ее воздушное пространство. Тогда их сбили истребители. К этим действиям прибегла и Эстония, когда три российских истребителя нарушили ее воздушное пространство - тоже осенью 2025-го.

Как реагирует Запад на удар по жилому дому в румынском Галаце?

Президент Румынии угрожает россиянам ответными мерами. Он заявил, что полная ответственность лежит на России.

А НАТО обещают "защищать каждый сантиметр Альянса". Там осудили безрассудное вторжение россиян.