Румыния и Франция вызвали российских послов после удара "Шахеда"

Ночью 29 мая российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии и попал в жилой дом. Из-за этого МИД страны вызвал российского посла.

Об этом пишет Sky News.

Почему вызвали посла России в Румынии?

Министерство национальной обороны Румынии подтвердило, что в многоэтажку на юго-востоке страны врезался именно российский дрон. МИД вызвал посла России, ведь настаивает, что "безопасность страны является абсолютным приоритетом".

Это решение было принято после очень серьезного инцидента. И мы официально сообщим ему о последствиях, которые это отсутствие ответственности со стороны Российской Федерации будет иметь для дипломатических отношений между нашими странами, а также о следующих шагах на европейском уровне по пакетам санкций,

- заявила глава МИД Румынии Оана Цою.

Отдельно сообщается, что Франция также вызвала российского посла.

Что известно об ударе "Шахеда" по Румынии?

Ночью 29 мая российский дрон во время атаки на Украину залетел в Румынию. Он ударил в 10 этаж жилого дома в городе Галац. На месте попадания произошел пожар. Госпитализированы два человека.

Предварительно установлено, что ударил именно российский БПЛА типа "Герань-2".

Румынские военные имели право на сбивание беспилотника. Однако объяснили, что имели ограниченное время и права. В этом случае на обнаружение, идентификацию и отражение четырех минут было недостаточно.