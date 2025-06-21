На фоне слухов о возможном наступлении России на НАТО: для чего Кэллог мог встретиться с Лукашенко

Кит Келлог прибыл в Беларусь с официальным визитом. Вероятно, во время встречи с Александром Лукашенко будут обсуждаться ключевые вопросы, связанные с безопасностью.

Кандидат исторических наук, аналитик "Детектор медиа" Егор Брайлян в эфире 24 Канала рассказал, что, вероятно, визит Кита Келлога в Беларусь связан со стремлением США понять, насколько Россия готова к дальнейшей агрессии против стран НАТО агрессии против стран НАТО.

Смотрите также Беларусь держит определенные подразделения у границы, – Демченко

Для чего Кэллог в Беларуси

Ведь Беларусь традиционно рассматривается как плацдарм для наступления на Балтийские страны и Польшу. Кроме того, Келлога, вероятно, интересует ситуация на северной границе Украины с Беларусью.

Мы видим, что может быть какое-то новое потенциальное наступление России. Мы видим наступление России на Курскую область с территории России. Я думаю, что как раз Келлог поехал туда, чтобы выяснить ситуацию на месте,

– сказал Егор Брайлян.

Он также отметил, что Александр Лукашенко до сих пор удерживает власть, хотя практически все ключевые решения в Беларуси принимаются под контролем российских спецслужб. После фальсификации выборов в 2020 году Лукашенко стал самопровозглашенным диктатором.

Брайлян добавил, что сейчас Лукашенко фактически находится в политической зависимости от воли Владимира Путина. В то же время, по его словам, маловероятно, что Келлог вернется в Вашингтон с конкретным решением – этот визит скорее стоит рассматривать как ознакомительную поездку с целью оценить ситуацию в Беларуси.