Трамп нарушает дипломатический этикет и раздает политикам личный номер: кто самый приближенный

Дональд Трамп во время своего первого президентского срока делился с мировыми политиками личным номером телефона. Теперь он продолжил и углубил эту практику.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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У кого есть личный номер Трампа и зачем лидеры играют в его игры?

Журналисты Politico подчеркнули: политиков уже не шокирует то, что Трамп предлагает обойти дипломатический протокол и позвонить ему лично. Они активно заискивают перед президентом США, пишут и звонят.

Склонность Трампа к частой неформальной болтовне уже стала устоявшейся чертой его личности. И спустя шесть месяцев его второго срока мировые лидеры, которые хотят оставаться в милости президента, регулярно звонят и пишут сообщения – иногда для обсуждения вопросов глобального значения, иногда чтобы просто пообщаться,

– отмечают СМИ.

Однажды Трамп в шутку обратился к Макрону "Эммануэльльль". Тот ответил: "Дональддд".

В Европе считают, что такое активное взаимодействие и "мобильная дипломатия" улучшают отношения с США. Например, на саммите НАТО Трамп решил больше поддерживать Украину и не противопоставлять себя Европе.

Интересно, что о длительных разговорах с Путиным в статье не говорится.

Трампу льстят прямые телефонные звонки. Он часто инициирует разговоры с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, Стармером и Биньямином Нетаньяху.

28 июля президент США, который находится в Шотландии, будет играть в гольф с Макроном, Стармером и ибн Салманом. Для Стармера это будет шанс установить личные отношения с Трампом.

Сразу после победы на выборах Трамп говорил с Нетаньяху, Трюдо, ибн Салманом, Макроном, Моди, президентом Южной Кореи Юн Сок Йоль и Зеленским. Первым в Белый дом приехал Нетаньяху, но теперь там считают, что "Биби неконтролируемый".