Благодаря войне с Россией: в США считают ВСУ самой сильной армией во всей Европе

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вооруженные силы Украины сейчас являются самыми мощными в Европе. По его словам, это стало возможным благодаря боевому опыту и значительной международной поддержке, полученной во время войны с Россией.

Об этом он сказал в интервью Fox News, передает официальная страница Госдепа.

Смотрите также США хотят продолжения мирных переговоров и готовы стать посредником, – Рубио

Какая армия является самой сильной в Европе?

Рубио отметил, что война с Россией стала толчком для Украины к развитию новых тактик, методов, вооружения и технологий, которые образовали "своеобразную гибридную асимметричную войну". Он считает это впечатляющим результатом.

Я имею в виду, если посмотреть, что россияне теряют в пять раз больше солдат в месяц, чем украинцы, а Украина – меньшая страна и, собственно, имеет меньшую армию – хотя, чтобы было понятно, сейчас украинские вооруженные силы являются самыми сильными и мощными вооруженными силами во всей Европе – очевидно, благодаря значительной помощи, которую они получили, а также благодаря боевому опыту, который они приобрели,

– заявил госсекретарь США.

Рубио также отметил, что с обеих сторон войны погибает значительное количество людей, а на восстановление Украины, по его оценкам, может потребоваться около двух десятилетий.

В то же время госсекретарь отметил чрезвычайно большие потери для российской экономики. Тогда как ежемесячные потери армии России составляют около 15 – 20 тысяч погибших солдат – Рубио назвал это крайне высокими показателями.

Также американец охарактеризовал войну как чрезвычайно жестокую и отметил, что США, включая президента и его команду готовы способствовать ее дипломатическому завершению.

Напоследок он добавил, что импульс в мирных переговорах был потерян по разным причинам.

Важно! В эксклюзивном интервью 24 Каналу генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес отметил, что сейчас администрация Трампа не делает реальных шагов, чтобы помочь Украине в завершении войны. По его словам, Белый дом продолжает занимать позицию Кремля и повторять российские нарративы. Поэтому, говорит Ходжес, пока сложно назвать США союзником Украины. Впрочем, генерал убежден, что Россия прекратит войну, когда все олигархи вокруг главы Кремля, которые удерживают его у власти, почувствуют настоящую боль и начнут давить на Путина.

Продолжат ли США посредничество в переговорах между Украиной и Россией?

В том же интервью Рубио отметил, что администрация Дональда Трампа открыта к дипломатическому урегулированию российско-украинской войны.

Американский лидер, говорит госсекретарь, заинтересован в прекращении разрушительной для обеих сторон войны. Поэтому США готовы сыграть роль посредника в восстановлении мирных переговоров между Украиной и Россией.

Интересно, что несколько ранее Марко Рубио заявлял, что Штаты не имеют желания тратить свои ресурсы на дипломатические усилия, которые не дают результата. Однако добавил, что Вашингтон не отказывается от посредничества в дипломатическом диалоге.