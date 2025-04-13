Трамп заявил, что США не будут участвовать в саммите G20 в ЮАР из-за "геноцида белых фермеров"

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты отказались от участия в саммите G20 в Южно-Африканской Республике. Причиной этого решения президент США назвал "геноцид белых фермеров" в ЮАР.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в Truth Social.

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Что написал Трамп об отказе от участия на саммите G20 в ЮАР

Дональд Трамп заявил, что как можно ожидать, что американская делегация поедет в Южную Африку на очень важную встречу G20, когда "конфискация земли и геноцид является основной темой разговора".

Они (власти ЮАР – 24 Канал) забирают землю белых фермеров, а потом убивают их и их семьи. СМИ отказываются сообщать об этом. Соединенные Штаты задержали все взносы в Южную Африку. Или это место, где мы хотим быть для G20? Я так не думаю!

– написал президент США.

Однако подобные заявления Трампа являются абсолютно необоснованными. В то же время он высказывает претензии к земельному законодательству и политике страны.

Журналисты Bloomberg, в свою очередь, отметили, что отношения между США и Южной Африкой обострились после того, как Трамп обвинил власти страны в "незаконном захвате земли белого меньшинства". В то же время власти ЮАР не конфисковали ни одной частной земли после окончания апартеида в 1994 году, хотя это не остановило американского лидера от замораживания помощи.

Криспин Фири, представитель Департамента международных отношений и сотрудничества Южной Африки, сказал, что национальная конституция ЮАР защищает всех, кто живет в стране.

"Не потому, что они темнокожие, не потому, что они белые, не потому, что они в большинстве, не потому, что они в меньшинстве, а потому, что они люди, каждый человек имеет основные права", – сказал он.

В ноябре 2025 года Южная Африка принимает саммит лидеров G20, на котором она должна передать председательство США. Но в этом году американские чиновники избегают участия в мероприятиях.

Так, министр финансов США Скотт Бессент в феврале пропустил встречу министров финансов и руководителей центральных банков в Кейптауне. А государственный секретарь Марко Рубио также пропустил встречу министров иностранных дел в Йоханнесбурге.

На фоне этого Рубио написал сообщение в соцсети Х, что Южная Африка "делает очень плохие вещи".

Экспроприация частной собственности. ЮАР использует G20 для продвижения "солидарности, равенства и устойчивого развития,

– написал Рубио.

Интересно, что Южная Африка стала первой страной на континенте, которая председательствовала в G20.