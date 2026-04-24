В Италии резко отреагировали на приглашение Путина на саммит G20
- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против приглашения Владимира Путина на саммит G20 в Майами.
- Мелони считает, что сейчас время требовать от Путина шагов навстречу, поскольку европейцы и Вашингтон уже делали такие шаги.
Партнеры Украины по-разному реагируют на возможное приглашение Владимира Путина на саммит G20 в США. В частности, Италия выступает против.
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, пишет Ansa.
Что говорят в Италии о приглашении?
Джорджия Мелони выступила против намерения администрации США пригласить Россию на высшем уровне на саммит в Майами.
Что касается Путина на саммите G20, то я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим делать их,
– сказала Мелони.
Она также отметила, что европейцы и Вашингтон в последнее время делали несколько шагов навстречу россиянам, но не увидели аналогичных действий от них. Так что, по мнению премьера Италии, "именно сейчас пришло время требовать их от России".
Кто и куда пригласил Россию?
Накануне заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин сообщил, что США якобы прислали им официальное приглашение на самом высоком уровне на саммит 13 – 15 декабря в Майами. Он ответил: "посмотрим ближе к дате".
Sky News писал, что Кремль считает правильным решение о приглашении России на саммит. По словам представителя Дмитрия Пескова, государство-агрессор "будет представлено должным образом" независимо от уровня представительства.
Хотя президент США Дональд Трамп назвал возможное участие Владимира Путина "полезным" для международного диалога, он сомневается, что российский диктатор приедет.