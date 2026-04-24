24 апреля, 20:25
2

В Италии резко отреагировали на приглашение Путина на саммит G20

Дария Черныш
Основні тези
  • Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против приглашения Владимира Путина на саммит G20 в Майами.
  • Мелони считает, что сейчас время требовать от Путина шагов навстречу, поскольку европейцы и Вашингтон уже делали такие шаги.

Партнеры Украины по-разному реагируют на возможное приглашение Владимира Путина на саммит G20 в США. В частности, Италия выступает против.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, пишет Ansa.

Что говорят в Италии о приглашении?

Джорджия Мелони выступила против намерения администрации США пригласить Россию на высшем уровне на саммит в Майами.

Что касается Путина на саммите G20, то я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим делать их,
– сказала Мелони.

Она также отметила, что европейцы и Вашингтон в последнее время делали несколько шагов навстречу россиянам, но не увидели аналогичных действий от них. Так что, по мнению премьера Италии, "именно сейчас пришло время требовать их от России".

Кто и куда пригласил Россию?

Накануне заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин сообщил, что США якобы прислали им официальное приглашение на самом высоком уровне на саммит 13 – 15 декабря в Майами. Он ответил: "посмотрим ближе к дате".

Sky News писал, что Кремль считает правильным решение о приглашении России на саммит. По словам представителя Дмитрия Пескова, государство-агрессор "будет представлено должным образом" независимо от уровня представительства.

Хотя президент США Дональд Трамп назвал возможное участие Владимира Путина "полезным" для международного диалога, он сомневается, что российский диктатор приедет.

Связанные темы:

Владимир Путин G20 Джорджия Мелони