В Италии резко отреагировали на приглашение Путина на саммит G20

Партнеры Украины по-разному реагируют на возможное приглашение Владимира Путина на саммит G20 в США. В частности, Италия выступает против.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, пишет Ansa.

Что говорят в Италии о приглашении?

Джорджия Мелони выступила против намерения администрации США пригласить Россию на высшем уровне на саммит в Майами.

Что касается Путина на саммите G20, то я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим делать их,

– сказала Мелони.

Она также отметила, что европейцы и Вашингтон в последнее время делали несколько шагов навстречу россиянам, но не увидели аналогичных действий от них. Так что, по мнению премьера Италии, "именно сейчас пришло время требовать их от России".

Кто и куда пригласил Россию?

Накануне заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин сообщил, что США якобы прислали им официальное приглашение на самом высоком уровне на саммит 13 – 15 декабря в Майами. Он ответил: "посмотрим ближе к дате".

Sky News писал, что Кремль считает правильным решение о приглашении России на саммит. По словам представителя Дмитрия Пескова, государство-агрессор "будет представлено должным образом" независимо от уровня представительства.

Хотя президент США Дональд Трамп назвал возможное участие Владимира Путина "полезным" для международного диалога, он сомневается, что российский диктатор приедет.