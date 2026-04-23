Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на пресс-конференции в помещении штаб-квартиры ООН, пишет "РИА Новости".

Смотрите также Последний раз видели со свечой: Путин не появляется на публике уже более 10 дней

Куда пригласили Россию?

Российский чиновник сообщил о поступлении официального приглашения на саммит G20, запланированный на 13 – 15 декабря в Майами, штат Флорида. В этом году мероприятие пройдет под председательством США, которые и прислали обращение.

Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого,

– заявил он.

Напомним, незадолго до этого российская представительница в G20 Светлана Лукаш заявляла, что американское председательство готовится к возможному приезду на соответствующее мероприятие российского диктатора Владимира Путина.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что о визите Путина на саммит в США "речь не идет". Отметим, также, вероятно, там будут присутствовать Казахстан, Узбекистан и Польша, которую также официально пригласили в качестве гостя.

Когда Путин в последний раз участвовал в этом?

Напомним, последний раз Владимир Путин лично участвовал в саммите лидеров G20 в июне 2019 года, который состоялся в Осаке, что в Японии. Там он, в частности встречался с Дональдом Трампом, который тогда также был президентом США.

Но после начала полномасштабной войны в Украине он ограничил визиты на такие мероприятия. Известно, что в 2022 и 2023 году российскую сторону на саммитах в Индонезии и Индии представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Интересно, что на саммите в Брисбене, что в Австралии, в 2014 году Владимир Путин оказался в изоляции, из-за чего покинул мероприятие досрочно. Причиной отстранения в отношении него было начало войны против Украины и сбитие MH17.

Какие отношения США и России сейчас?