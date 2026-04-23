Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін на пресконференції у приміщенні штаб-квартири ООН, пише "РИА Новости".

Куди запросили Росію?

Російський чиновник повідомив про надходження офіційного запрошення на саміт G20, запланований на 13 – 15 грудня у Маямі, штат Флорида. Цього року захід пройде під головуванням США, які й надіслали звернення.

Є запрошення бути присутнім на найвищому рівні, але ми подивимося ближче до дати, Бог знає, що відбудеться до цього,

– заявив він.

Нагадаємо, незадовго до цього російська представниця у G20 Світлана Лукаш заявляла, що американське головування готується до можливого приїзду на відповідний захід російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що про візит Путіна на саміт у США "не йдеться". Зазначимо, також, імовірно, там будуть присутні Казахстан, Узбекистан та Польща, яку також офіційно запросили як гостя.

Коли Путін востаннє брав участь у цьому?

Нагадаємо, востаннє Володимир Путін особисто брав участь у саміті лідерів G20 у червні 2019 року, який відбувся в Осаці, що у Японії. Там він, зокрема зустрічався з Дональдом Трампом, який тоді також був президентом США.

Але після початку повномасштабної війни в України він обмежив візити на такі заходи. Відомо, що у 2022 та 2023 році російську сторону на самітах в Індонезії та Індії представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Цікаво, що на саміті у Брісбені, що в Австралії, у 2014 році Володимир Путін опинився в ізоляції, через що покинув захід достроково. Причиною відсторонення щодо нього був початок війни проти України та збиття MH17.

Які відносини США та Росії зараз?