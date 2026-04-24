Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, пише Ansa.

Що кажуть в Італії про запрошення?

Джорджія Мелоні виступила проти наміру адміністрації США запросити Росію на найвищому рівні на саміт у Маямі.

Що стосується Путіна на саміті G20, то я вважаю, що саме зараз ми маємо попросити Путіна зробити кілька кроків назустріч, а не самим робити їх,

– сказала Мелоні.

Вона також наголосила, що європейці та Вашингтон останнім часом робили кілька кроків назустріч росіянам, але не побачили аналогічних дій від них. Отже, на думку прем'єрки Італії, "саме зараз настав час вимагати їх від Росії".

Хто і куди запросив Росію?

Напередодні заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін повідомив, що США нібито надіслали їм офіційне запрошення на найвищому рівні на саміт 13 – 15 грудня у Маямі. Він відповів: "подивимось ближче до дати".

Sky News писав, що Кремль вважає правильним рішення про запрошення Росії на саміт. За словами речника Дмитра Пєскова, держава-агресор "буде представлена належним чином" незалежно від рівня представництва.

Хоч президент США Дональд Трамп назвав можливу участь Володимира Путіна "корисною" для міжнародного діалогу, він сумнівається, що російський диктатор приїде.