"Это будет очень полезно": Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в Майами

США планируют пригласить Владимира Путина на саммит G20, который должен состояться в декабре в Майами на курорте "Дорал", принадлежащем Дональду Трампу. В Госдепе отметили, что Россию как члена G20 пригласят к участию в мероприятиях.

При этом официального приглашения еще якобы нет. Об этом говорится в материале The Washington Post.

К теме Последний раз видели со свечой: Путин не появляется на публике уже более 10 дней

Что говорит Трамп о возможном участии Путина в саммите?

Сам глава Белого дома заявил, что не знает о конкретном приглашении, однако не возражает против участия Путина, считая диалог полезным, хотя сомневается, что тот приедет.

Я не приглашал Владимира Путина на саммит G20, но если он приедет, это, вероятно, будет очень полезно,

– сказал он во время общения с журналистами.

Ранее Россия не принимала участия в саммитах лично. Сначала причиной была пандемия COVID-19, а впоследствии страна-агрессор отказывалась участвовать в саммите из-за полномасштабного вторжения в Украину и ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом.

Отмечается, что Трамп пытается наладить отношения с Путиным и ранее высказывал идею использовать эти контакты для завершения войны в Украине. В прошлом году он уже приглашал российского лидера в США для переговоров, однако они не дали результата.

Какие заявления звучат из России?

Несмотря на это, в Кремле заявляют, что решение о формате участия примут ближе к саммиту. Представители российского МИД, в частности, Александр Панкин, сообщили, что Россия якобы получила официальное приглашение на саммит G20, который состоится 13 – 15 декабря в Майами под председательством США.

По его словам, участие на высшем уровне рассматривается, однако окончательное решение примут ближе к дате проведения. Ранее представитель России в G20 Светлана Лукаш отмечала, что американская сторона готовится к возможному приезду Владимира Путина.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока о визите Путина в США речь не идет. Также ожидается участие в саммите других приглашенных стран, в частности Казахстана, Узбекистана и Польши.

Справочно. В целом членами G20 являются Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Южная Корея, Мексика, Германия, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония и Европейский Союз.

Что известно о предыдущем саммите?