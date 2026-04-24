"Это будет очень полезно": Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в Майами
- США намерены пригласить российского диктатора на саммит G-20, который состоится в конце года.
- Трамп считает, что участие Путина может быть полезным, но сомневается, что тот приедет.
США планируют пригласить Владимира Путина на саммит G20, который должен состояться в декабре в Майами на курорте "Дорал", принадлежащем Дональду Трампу. В Госдепе отметили, что Россию как члена G20 пригласят к участию в мероприятиях.
При этом официального приглашения еще якобы нет. Об этом говорится в материале The Washington Post.
Что говорит Трамп о возможном участии Путина в саммите?
Сам глава Белого дома заявил, что не знает о конкретном приглашении, однако не возражает против участия Путина, считая диалог полезным, хотя сомневается, что тот приедет.
Я не приглашал Владимира Путина на саммит G20, но если он приедет, это, вероятно, будет очень полезно,
– сказал он во время общения с журналистами.
Ранее Россия не принимала участия в саммитах лично. Сначала причиной была пандемия COVID-19, а впоследствии страна-агрессор отказывалась участвовать в саммите из-за полномасштабного вторжения в Украину и ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом.
Отмечается, что Трамп пытается наладить отношения с Путиным и ранее высказывал идею использовать эти контакты для завершения войны в Украине. В прошлом году он уже приглашал российского лидера в США для переговоров, однако они не дали результата.
Какие заявления звучат из России?
Несмотря на это, в Кремле заявляют, что решение о формате участия примут ближе к саммиту. Представители российского МИД, в частности, Александр Панкин, сообщили, что Россия якобы получила официальное приглашение на саммит G20, который состоится 13 – 15 декабря в Майами под председательством США.
По его словам, участие на высшем уровне рассматривается, однако окончательное решение примут ближе к дате проведения. Ранее представитель России в G20 Светлана Лукаш отмечала, что американская сторона готовится к возможному приезду Владимира Путина.
В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока о визите Путина в США речь не идет. Также ожидается участие в саммите других приглашенных стран, в частности Казахстана, Узбекистана и Польши.
Справочно. В целом членами G20 являются Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Южная Корея, Мексика, Германия, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония и Европейский Союз.
Что известно о предыдущем саммите?
В конце ноября 2025 года саммит G20 состоялся в ЮАР, однако Владимир Путин не поехал туда лично. Как сообщил Дмитрий Песков, Россия была представлена на другом уровне.
Такое решение было ожидаемым, ведь Южно-Африканская Республика является участницей Римского статута Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.