Виткофф прибыл в Париж накануне саммита "коалиции решительных", – СМИ
- Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф прибыл в Париж накануне саммита "коалиции решительных" в поддержку Украины.
- Его участие в саммите остается неопределенным, но он, вероятно, проведет переговоры с украинской делегацией.
В четверг, 4 сентября, в Париже состоится встреча лидеров "коалиции решительных". Стало известно, что накануне события специальный представитель президента США Стивен Уиткофф прибыл в город.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Devdiscourse.
Зачем спецпредставитель Трампа прибыл в Париж?
В издании отметили, что специальный представитель президента США может принять участие во встрече в поддержку Украины, которая состоится 4 сентября. В то же время о его прибытии в город стало известно вечером 3 сентября.
Хотя участие Виткоффа в саммите "коалиции решительных" остается неопределенным, ожидается, что он проведет переговоры с украинской делегацией. По данным дипломатических источников, появление политика в Париже вызвало спекуляции относительно его возможного участия в важной встрече стран, объединенных в поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.
Что известно о саммите "коалиции решительных"?
Напомним, что лидеры европейских стран соберутся 4 сентября в Париже, чтобы продолжить переговоры на высоком уровне.
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу Дональда Трампа и лидеров стран ЕС. Среди приглашенных: канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Участие в событии примет, в частности, Владимир Зеленский.