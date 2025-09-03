Укр Рус
3 сентября, 21:44
Виткофф прибыл в Париж накануне саммита "коалиции решительных", – СМИ

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф прибыл в Париж накануне саммита "коалиции решительных" в поддержку Украины.
  • Его участие в саммите остается неопределенным, но он, вероятно, проведет переговоры с украинской делегацией.

В четверг, 4 сентября, в Париже состоится встреча лидеров "коалиции решительных". Стало известно, что накануне события специальный представитель президента США Стивен Уиткофф прибыл в город.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Devdiscourse.

Зачем спецпредставитель Трампа прибыл в Париж?

В издании отметили, что специальный представитель президента США может принять участие во встрече в поддержку Украины, которая состоится 4 сентября. В то же время о его прибытии в город стало известно вечером 3 сентября.

Хотя участие Виткоффа в саммите "коалиции решительных" остается неопределенным, ожидается, что он проведет переговоры с украинской делегацией. По данным дипломатических источников, появление политика в Париже вызвало спекуляции относительно его возможного участия в важной встрече стран, объединенных в поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Что известно о саммите "коалиции решительных"?

  • Напомним, что лидеры европейских стран соберутся 4 сентября в Париже, чтобы продолжить переговоры на высоком уровне.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу Дональда Трампа и лидеров стран ЕС. Среди приглашенных: канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

  • Участие в событии примет, в частности, Владимир Зеленский.