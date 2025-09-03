У четвер, 4 вересня, у Парижі відбудеться зустріч лідерів "коаліції рішучих". Стало відомо, що напередодні події спеціальний представник президента США Стівен Віткофф прибув до міста.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Devdiscourse.

Дивіться також Уже невдовзі: Макрон анонсував зустріч "коаліції охочих" після зустрічі Трампа і Путіна

Навіщо спецпредставник Трампа прибув до Парижа?

У виданні зазначили, що спеціальний представник президента США може взяти участь у зустрічі на підтримку України, яка відбудеться 4 вересня. Водночас про його прибуття до міста стало відомо ввечері 3 вересня.

Хоча участь Віткоффа у саміті "коаліції рішучих" залишається невизначеною, очікується, що він проведе переговори з українською делегацією. За даними дипломатичних джерел, поява політика в Парижі викликала спекуляції щодо його можливої участі у важливій зустрічі країн, об'єднаних на підтримку України у протистоянні російській агресії.

Що відомо про саміт "коаліції рішучих"?