Две войны на пороге, но Евросоюз остается бездействующим, – Politico

Две войны вблизи границ Европы стали главным вызовом на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе. Однако после 12 часов переговоров ЕС так и не смог выработать действенных решений, фактически оставшись в стороне от обоих конфликтов.

Об этом говорится в материале Politico.

Почему Европа не приняла никаких решений?

Как констатируют авторы материала, редко когда неспособность Евросоюза играть ведущую роль в международных делах была настолько очевидной.

Несмотря на присутствие лидеров трех из десяти ведущих экономик мира – Фридриха Мерца, Эмманюэля Макрона и Джорджи Мелони – вместе с другими 24 участниками, они в основном или избегали решительных действий, или спорили между собой, или ограничивались заявлениями на фоне бомбардировок и ракетных ударов.

В эти очень неспокойные моменты, в которых мы живем, как никогда важно поддерживать международный порядок, основанный на правилах,

– заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

В то же время этими словами фактические действия ЕС и ограничились.

По Ирану лидеры признали ограниченность своего влияния и нежелание к активному вмешательству. В то же время в вопросе Украины – несмотря на наличие как возможностей, так и политической воли – они не смогли преодолеть внутренние разногласия, чтобы одобрить 90 миллиардов евро помощи Киеву.

В то же время Иран не остался полностью без внимания. В частности, обсуждалась возможность отправки французских военных кораблей для защиты Ормузского пролива – ключевого маршрута транспортировки нефти, который Тегеран фактически заблокировал угрозами атак. Однако в итоговом заявлении речь шла лишь об усилении уже существующих морских миссий ЕС без объявления новых операций.

В итоге лидеры ЕС пришли к неутешительному выводу: Европа имеет ограниченные возможности и желание влиять на развитие событий.

По словам одного из собеседников издания, которого назвали представителем ЕС, блоку остается лишь делать "то, что мы всегда делаем" – писать "хорошие заявления".

Получит ли Украина кредит?