Об этом говорится в материале Politico.
Почему Европа не приняла никаких решений?
Как констатируют авторы материала, редко когда неспособность Евросоюза играть ведущую роль в международных делах была настолько очевидной.
Несмотря на присутствие лидеров трех из десяти ведущих экономик мира – Фридриха Мерца, Эмманюэля Макрона и Джорджи Мелони – вместе с другими 24 участниками, они в основном или избегали решительных действий, или спорили между собой, или ограничивались заявлениями на фоне бомбардировок и ракетных ударов.
В эти очень неспокойные моменты, в которых мы живем, как никогда важно поддерживать международный порядок, основанный на правилах,
– заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.
В то же время этими словами фактические действия ЕС и ограничились.
По Ирану лидеры признали ограниченность своего влияния и нежелание к активному вмешательству. В то же время в вопросе Украины – несмотря на наличие как возможностей, так и политической воли – они не смогли преодолеть внутренние разногласия, чтобы одобрить 90 миллиардов евро помощи Киеву.
В то же время Иран не остался полностью без внимания. В частности, обсуждалась возможность отправки французских военных кораблей для защиты Ормузского пролива – ключевого маршрута транспортировки нефти, который Тегеран фактически заблокировал угрозами атак. Однако в итоговом заявлении речь шла лишь об усилении уже существующих морских миссий ЕС без объявления новых операций.
В итоге лидеры ЕС пришли к неутешительному выводу: Европа имеет ограниченные возможности и желание влиять на развитие событий.
По словам одного из собеседников издания, которого назвали представителем ЕС, блоку остается лишь делать "то, что мы всегда делаем" – писать "хорошие заявления".
Получит ли Украина кредит?
Евросоюз пытается убедить Венгрию снять вето с решения о кредите для Украины в размере 90 миллиардов евро, но пока безрезультатно. В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Киев все равно получит эти деньги.
Руководительница Еврокомиссии напомнила, что решение о предоставлении кредита Украине на 2026 – 2028 годы на 90 миллиардов евро поддержали все европейские лидеры на заседании Евросовета еще в декабре 2025 года.
Тогда три страны заявили, что не примут участия в гарантировании кредита, но и не будут ставить палки в колеса для его предоставления Украине. Это условие приняли другие страны блока.