Про це йдеться в матеріалі Politico.

Чому Європа не ухвалила жодних рішень?

Як констатують автори матеріалу, рідко коли нездатність Євросоюзу відігравати провідну роль у міжнародних справах була настільки очевидною.

Попри присутність лідерів трьох із десяти провідних економік світу – Фрідріха Мерца, Емманюеля Макрона та Джорджі Мелоні – разом з іншими 24 учасниками, вони здебільшого або уникали рішучих дій, або сперечалися між собою, або обмежувалися заявами на тлі бомбардувань і ракетних ударів.

У ці дуже неспокійні моменти, в яких ми живемо, як ніколи важливо підтримувати міжнародний порядок, заснований на правилах,

– заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Водночас цими словами фактичні дії ЄС і обмежилися.

Щодо Ірану лідери визнали обмеженість свого впливу та небажання до активного втручання. Водночас у питанні України – попри наявність як можливостей, так і політичної волі – вони не змогли подолати внутрішні розбіжності, щоб схвалити 90 мільярдів євро допомоги Києву.

Водночас Іран не залишився повністю поза увагою. Зокрема, обговорювалася можливість відправлення французьких військових кораблів для захисту Ормузької протоки – ключового маршруту транспортування нафти, який Тегеран фактично заблокував погрозами атак. Однак у підсумковій заяві йшлося лише про посилення вже існуючих морських місій ЄС без оголошення нових операцій.

У підсумку лідери ЄС дійшли невтішного висновку: Європа має обмежені можливості та бажання впливати на розвиток подій.

За словами одного зі співрозмовників видання, якого назвали представником ЄС, блоку залишається лише робити "те, що ми завжди робимо" – писати "хороші заяви".

Чи отримає Україна кредит?