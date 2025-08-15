Президент США Дональд Трамп 15 августа встретится с Владимиром Путиным на Аляске. Для российского диктатора уже простелили красную дорожку в аэропорту Анкориджа.

Кроме этого, также установили надпись "Аляска-2025". Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о подготовке к встрече Трампа и Путина?

В Анкоридже простелили красную дорожку для Путина и поставили гигантскую надпись. Европейский дипломат заявил CNN, что будет "трудно пережить" прибытие российского диктатора Владимира Путина на Аляску на красную дорожку, поскольку вторжение России в Украину продолжается.

Учитывая ужасы, которые путинские силы ежедневно оказывают Украине, такое отношение будет трудно пережить,

– отметил он.

Лозунг саммита на Аляске – "В поисках мира". Это следует из оформления зала, где состоится совместная пресс-конференция лидеров.



Зал для пресс-конференции Трампа и Путина / Фото из открытых источников

Заметим, что около шести вечера 15 августа стало известно, что Путин вылетел в Соединенные Штаты. Впоследствии ряд СМИ проинформировали, что диктатор приземлился в США. Однако россияне опровергли эту информацию.

Переговоры между Трампом и Путиным должны начаться в 22:00 по Киеву. Что происходит в Анкоридже – смотрите в прямом эфире с Аляски.

Напомним, что ранее в сети обнародовали состав российской и американской делегаций на саммите. Президента США в частности будут сопровождать госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

Тогда как с российским диктатором Путиным приедут министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы Кремля Юрий Ушаков, спецпредставитель Кирилл Дмитриев и другие пропагандисты.

Встреча состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа. Представители Белого дома сообщили, что выбранная база отвечает всем требованиям безопасности для проведения переговоров между двумя мировыми лидерами. Они также отметили, что в условиях разгара летнего туристического сезона возможности для организации встречи в короткие сроки были ограничены.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен во время переговоров достичь договоренности о перемирии, однако для заключения более широкого мирного соглашения понадобится дополнительное время.