Без упоминания о членстве Украины в НАТО: какое решение взамен готовят на саммите

НАТО рассматривает возможность включения помощи Украине в новую цель оборонных расходов. В то же время в проекте декларации саммита не упоминается перспектива членства Украины в Альянсе.

Соответствующая инициатива обсуждается накануне саммита Альянса, который состоится в этом месяце в Гааге. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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НАТО включит помощь Украине в оборонный бюджет

По предварительному проекту декларации, союзники также намерены тратить не менее 5% ВВП на оборону: 3,5% – на основные оборонные нужды, еще 1,5% – на киберзащиту, защиту инфраструктуры и гражданскую готовность. Помощь Украине также планируется в рамках этих показателей.

Нынешняя декларация отличается от прошлогодней. По данным изданием, она посвящена оборонным расходам. На этот раз в документе не упоминается обязательство НАТО долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности, которое было год назад.

Как сообщает издание, краткость заявления и саммита призвана для минимизации конфликтов между Дональдом Трампом и партнерами. Ранее он критиковал союзников за "недостаточное финансирование обороны".

По данным источников издания, генсек НАТО Марк Рютте надеется, что согласие союзников о направлении не менее 5% ВВП на оборону, можно будет представить как победу для Дональда Трампа. В то же время члены альянса стремятся удержать США в НАТО.

В то же время в проекте отсутствуют упоминания о перспективе членства Украины в НАТО и прошлогоднее обещание помощи Киеву. Россия в документе признана "угрозой" для евроатлантической безопасности, но не прямо агрессором против Украины.

Напомним, генсек НАТО накануне саммита отметил, что евроатлантический путь Украины остается неизменным и необратимым. По словам Рютте, отсутствие отдельного пункта об Украине в нынешнем коммюнике не повлияет на ранее принятые решения по ее евроатлантической интеграции.