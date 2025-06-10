НАТО все-таки стало более осознанным относительно российской агрессии, по крайней мере в публичной плоскости. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, добавив, что формально Украина не является членом Альянса, но нас там все равно поддерживают.

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Серьезный вызов для НАТО

Украину не принимают в НАТО из-за того, что западные войска не хотят здесь воевать, но поддерживать нас в военном и финансовом плане они будут. Конечно, уровень этой поддержки желает лучшего.

Здесь есть циничный расчет Североатлантического альянса, чтобы благодаря войне России против Украины, стать сильнее, более современными. Ведь война показала серьезный прогресс нашего государства в военных технологиях, в частности дронах и беспилотных системах,

– отметил Валерий Клочок.

Для НАТО – это серьезный вызов, возможность усовершенствовать собственную систему обороны. Кроме того, им нужно время, чтобы нарастить системы противовоздушной обороны. Потому что, как показывает опыт Украины, без эффективных систем ПВО устоять против российской агрессии очень сложно.

Также стоит обратить внимание на другое заявление Марка Рютте, в котором он сказал, что НАТО заинтересовано в том, чтобы война продолжалась. Ведь за это время Альянс может готовиться к отражению возможной атаки. Пока непонятно, почему озвучили срок именно в 5 лет, потому что все может произойти значительно быстрее.

В чем выгода для Украины

Европа заинтересована в том, чтобы Украина устояла и не проиграла. Эту стратегию исповедовала администрация Джозефа Байдена. Но европейцы многое делали, за счет США, ждали выделения денег, совершенствовали их оружие.

Но с другой стороны, автономность Европы в перспективе будет залогом стабильности мира. Поэтому несмотря на заявления Трампа и другие негативные тенденции, есть много позитива в этом плане, потому что это заставляет Европу по-другому смотреть на то, что происходит в российско-украинской войне,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Очень хочется, чтобы позицию Украины услышали и по санкционной политике. Этого пока нет ни со стороны Европы, ни США. Но публичная дискуссия, которую начал Марк Рютте, является хорошим сигналом.

К слову, генсек НАТО сообщил, что Украине увеличат помощь на 20 миллиардов евро. Эта сумма должна повысить обороноспособность нашего государства. Он также обсудил долгосрочную поддержку Украины с министром обороны Рустемом Умеровым.