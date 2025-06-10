НАТО все-таки стало більш усвідомленим щодо російської агресії, принаймні в публічній площині. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, додавши, що формально Україна не є членом Альянсу, але нас там все одно підтримують.

До теми Україна залишиться на шляху до НАТО, навіть якщо її не згадають у підсумках саміту, – Рютте

Серйозний виклик для НАТО

Україну не приймають в НАТО через те, що західні війська не хочуть тут воювати, але підтримувати нас у військовому та фінансовому плані вони будуть. Звісно, рівень цієї підтримки бажає кращого.

Тут є цинічний розрахунок Північноатлантичного альянсу, щоб завдяки війні Росії проти України, стати сильнішими, більш сучасними. Адже війна показала серйозний прогрес нашої держави у військових технологіях, зокрема дронах і безпілотних системах,

– зауважив Валерій Клочок.

Для НАТО – це серйозний виклик, нагода удосконалити власну систему оборони. Крім того, їм потрібен час, щоб наростити системи протиповітряної оборони. Бо, як показує досвід України, без ефективних систем ППО встояти проти російської агресії дуже складно.

Також варто звернути увагу на іншу заяву Марка Рютте, у якій він сказав, що НАТО зацікавлене в тому, щоб війна тривала. Адже за цей час Альянс може готуватися до відбиття можливої атаки. Поки незрозуміло, чому озвучили термін саме в 5 років, бо все може відбутися значно швидше.

У чому вигода для України

Європа зацікавлена в тому, щоб Україна встояла і не програла. Цю стратегію сповідувала адміністрація Джозефа Байдена. Але європейці багато чого робили, коштом США, чекали на виділення грошей, удосконалювали їхню зброю.

Але з іншого боку, автономність Європи у перспективі буде запорукою стабільності миру. Тому попри заяви Трампа та інші негативні тенденції, є багато позитиву в цьому плані, бо це змушує Європу по-іншому дивитися на те, що відбувається в російсько-українській війні,

– наголосив Валерій Клочок.

Дуже хочеться, щоб позицію України почули й щодо санкційної політики. Цього поки немає ні з боку Європи, ні США. Але публічна дискусія, яку почав Марк Рютте, є добрим сигналом.

До слова, генсек НАТО повідомив, що Україні збільшать допомогу на 20 мільярдів євро. Ця сума має підвищити обороноздатність нашої держави. Він також обговорив довгострокову підтримку України з міністром оборони Рустемом Умєровим.