10 червня 2025 року, напередодні саміту НАТО Генеральний секретар Марк Рютте підтвердив незворотність євроатлантичного курсу України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Інтерфакс.

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Що сказав Рютте про вступ України до НАТО

Рютте наголосив, що політична домовленість країн-членів Альянсу про майбутній вступ України не потребує підтвердження. За його словами, якщо цього разу в комюніке саміту тема України не буде згадана окремим пунктом, це не змінить вже ухвалених рішень.

Ми говорили, що цей шлях до НАТО – незворотній. І ця оцінка не зміниться і після саміту,

– заявив він.

Рютте також зазначив, що питання членства України може й не потрапити до комюніке, проте згадка про нашу державу все ж буде, щоправда у формулюваннях, які залежатимуть від позицій усіх країн-членів.

Якщо цього не буде в комюніке, то в цьому не буде нічого страшного,

– додав він.

Генсек підкреслив, що Альянс не має зобов’язань кожного разу повторювати вже ухвалені позиції щодо країн-партнерів.

Рютте визнав, що серед країн-членів досі немає єдиної думки щодо того, чи настав вже час для приєднання України до Альянсу. Проте це не скасовує базової згоди про те, що майбутнє України — в НАТО.

Шлях України до НАТО

Раніше на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році союзники вперше задекларували, що Україна у майбутньому стане членом Альянсу. Відтоді ця позиція неодноразово підтверджувалась, попри агресивні дії Росії та зміну геополітичного контексту.

Найближчий саміт НАТО відбудеться 24 – 25 червня 2025 року в Гаазі. Очікується, що ключовими темами стануть зміцнення оборони Альянсу, допомога Україні та політика стримування Росії.

Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс заявив, що Україна потребує гарантій безпеки та у довгостроковій перспективі стане членом НАТО. Каріс нагадав, що в Естонії почали дискусії про вступ до НАТО, коли на території країни ще були російські війська.