Рютте не доверяет Путину и не изменил своего отношения к нему

По итогам саммита НАТО, генсек Рютте заявил, что не доверяет Владимиру Путину. Он напомнил о лжи российского диктатора относительно трагедии с самолетом MH17.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг генсека НАТО Марка Рютте.

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Рютте обвинил Путина во лжи

На вопрос журналистов обсуждал ли генсек НАТО с Дональдом Трампом отношение к Путину, Рютте заверил, что не доверяет российскому диктатору Владимиру Путину. Также он отметил, что не изменил своего мнения о нем.

Рютте напомнил о событиях 2014 года, когда был сбит малайзийский рейс "MH17". Тогда, по словам генсека, Россия уверяла, что не имеет никакого отношения к трагедии.

Путин сказал мне, что его нет на Донбассе, что он не имеет никаких дел в Украине. Это все была ложь,

– сказал Рютте.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО отметил о возможном нападение России на Альянс. По прогнозам атака может начаться уже через 5 – 7 лет. Также по его словам, НАТО нужно адаптироваться к новой реальности, реформироваться и обеспечить сбалансированное финансирование оборонной сферы, чтобы быть готовым к возможной российской агрессии.