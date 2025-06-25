Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время брифинга.

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Что сказал Рютте о планах России по нападению на НАТО

Марк Рютте заявил, что не надо быть наивными в отношении России. Страна-агрессор воюет в абсолютно неспровоцированной войне против Украины, но одновременно с тем, как отмечают старшие лидеры стран-членов Альянса, включая немецкое командование, Москва также вынашивает планы по атаке кого-то из государств в НАТО.

Конечно, они (россияне – 24 Канал) планируют через 5 – 7 лет атаковать НАТО. Именно поэтому так важно сейчас трансформироваться. Нам нужно уравновесить вклады, в соответствии с теми, что выполняют Соединенные Штаты (говорится о расходах на оборону – 24 Канал),

– сказал генсек НАТО.

Рютте отметил, что для НАТО есть краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная угрозы от России. Поэтому Альянс должен быть уверен, что сможет себя защитить в случае потенциальной агрессии со стороны Москвы.

К слову, Марк Рютте заявил, что решения, принятые на саммите НАТО в Гааге, сделают Альянс сильнее. По словам генсека блока, решение союзников четкое – в этом они все вместе, обязаны в соответствии со статьей 5.