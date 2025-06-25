Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час брифінгу.

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Що сказав Рютте про плани Росії щодо нападу на НАТО

Марк Рютте заявив, що не треба бути наївними щодо Росії. Країна-агресорка воює в абсолютно неспровокованій війні проти України, але водночас із тим, як зазначають старші лідери країн-членів Альянсу, включно з німецьким командуванням, Москва також виношує плани щодо атаки когось з держав у НАТО.

Звісно, вони (росіяни – 24 Канал) планують через 5 – 7 років атакувати НАТО. Саме тому так важливо зараз трансформуватися. Нам потрібно врівноважити вклади, відповідно до тих, що виконують Сполучені Штати (мовиться про витрати на оборону – 24 Канал),

– сказав генсек НАТО.

Рютте зауважив, що для НАТО є короткострокова, середньострокова та довгострокова загрози від Росії. Тому Альянс повинен бути впевненим, що зможе себе захистити у разі потенційної агресії з боку Москви.

До слова, Марк Рютте заявив, що рішення, ухвалені на саміті НАТО в Гаазі, зроблять Альянс сильнішим. За словами генсека блоку, рішення союзників чітке – в цьому вони всі разом, зобов'язані відповідно до статті 5.