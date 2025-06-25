Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністрів на сайті МЗС Фінляндії.

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Що кажуть глави МЗС Північної Європи про припинення вогню

Під час зустрічі на саміті НАТО в Гаазі 25 червня головні дипломати Північної Європи оприлюднили спільну заяву із закликом до негайного і безумовного припинення вогню в Україні.

Глави МЗС наголосили, що це – необхідна умова для початку переговорів про справедливий і міцний мир.

У заяві йдеться, що досягнення цього можливе лише за двох ключових умов:

По-перше, 5 скандинавських країн уже пообіцяли виділити понад 15 мільярдів доларів США на військову підтримку України у 2025 році. Держави також готові до подальших зобов'язань.

у 2025 році. Держави також готові до подальших зобов'язань. По-друге, країни наголосили на необхідності посилити тиск на російську воєнну економіку. Серед запропонованих кроків – масштабний санкційний пакет та запровадження тарифів проти країни-агресорки.

До заяви приєдналися глави МЗС 5 країн:

Фінляндії – Еліна Валтонен;

– Еліна Валтонен; Данії – Ларс Лекке Расмуссен;

– Ларс Лекке Расмуссен; Ісландії – Торгердур Катрін Гуннарсдоттір;

– Торгердур Катрін Гуннарсдоттір; Норвегії – Еспен Барт Ейде;

– Еспен Барт Ейде; Швеції – Марія Мальмер Стенергард.

До слова, 23 червня новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії заблокували Угорщина та Словаччина. Обидві країни висловили незгоду з планом Єврокомісії відмовитися від російських енергоносіїв.