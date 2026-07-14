"Став чрезвычайно успешным": заместитель генсека НАТО назвала ключевые достижения саммита в Анкаре

Недавний саммит НАТО, состоявшийся в Анкаре 7 – 8 июля, называют "чрезвычайно успешным". Страны-члены Альянса достигли консенсуса по ключевым приоритетам, в частности по вопросу поддержки Украины.

Подробнее о результатах рассказала заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Каких результатов удалось достичь на саммите?

Среди приоритетных вопросов Шекеринская назвала продвижение курса к НАТО 3.0, увеличение инвестиций в оборону, наращивание оборонного производства и продолжение поддержки Украины. Во всех этих вопросах страны достигли определенного успеха.

Мне сложно сказать, какой из этих результатов важнее. На самом деле важно то, что мы достигли конкретных результатов по всем направлениям. Именно поэтому главный посыл саммита, особенно с учетом событий прошлого года в Гааге, заключается в том, что НАТО выполняет свои обязательства,

– сказала заместитель генерального секретаря НАТО.

Она добавила, что Альянс увеличивает инвестиции в собственную безопасность и работает над укреплением оборонной промышленности. В том числе он стремится производить больше современного вооружения. В то же время европейские союзники и Канада берут на себя большую ответственность.

Отдельно Шекеринская подчеркнула, что Альянс выполнил свои обязательства по поддержке Украины. В частности, он подтвердил намерение продолжать помощь и в следующем году.

К слову, эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов пояснил 24 Каналу, что российский диктатор Владимир Путин может стать более склонным к переговорам, если в Украине будет достаточно средств противовоздушной обороны и авиации. Такие ресурсы может поставлять, в частности, Альянс.