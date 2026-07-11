Такое мнение в эфире 24 Канала высказал эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, обратив внимание на ключевые решения НАТО, которые могут повлиять на дальнейший ход войны. Он уверен, что именно сейчас сложилась самая благоприятная ситуация для Украины за все более чем четыре года ее противостояния с Россией.

Какая помощь в первую очередь нужна Украине?

Богданов отметил, что важно, чтобы сейчас Альянс продолжил снабжать Украину противоракетной обороной и другими средствами ПВО, а также финансовой помощью. Что касается всего остального, то Украина вполне сумела наладить производство оружия, необходимого ей для атак на Россию и для самозащиты.

"Главное, как пояснил он, чтобы НАТО поставляло необходимые нам ресурсы. Речь идет прежде всего о ПВО и самолетах. Если и того, и другого будет достаточно, то Владимир Путин станет более-менее сговорчивым в довольно краткосрочной перспективе. Но вопрос в том, чтобы это происходило", – пояснил он.

Чем именно НАТО может помочь Украине в войне против России: смотрите видео

Сейчас у Украины, по мнению эксперта по стратегическим коммуникациям, сложилась самая благоприятная ситуация за всю войну, когда НАТО нужно сделать не так уж много по сравнению с тем, что было в начале войны. Альянс должен продемонстрировать Владимиру Путину лично, что у него нет шансов на атаку любой страны НАТО без последствий для себя.

Нам нужно обезопасить фланги НАТО. Хотя может показаться, что Украине была бы выгодна подобная эскалация, если бы Путин окончательно сошел с ума. Но мы должны понимать, что это, возможно, открыло бы определенные возможности для Украины и создало бы риск того, что Россия будет разгромлена, если НАТО ответит. Однако в любом случае это отвлечет европейские ресурсы и возможности для оказания помощи Украине,

– отметил Юрий Богданов.

Не стоит забывать, как считает он, что для Украины вызовы не закончатся войной, ведь после нее страну придется восстанавливать.

Поэтому НАТО должно продемонстрировать настоящее единство, как подчеркнул эксперт по стратегическим коммуникациям, и показать России, что любые действия не останутся безнаказанными. Если это будет сделано, по мнению Богданова, у Украины есть все возможности для того, чтобы в конечном итоге Россия была вынуждена отступить.

Напомним, что, по мнению советника ОП Михаила Подоляка, Украина фактически уже является неотъемлемой частью оборонного и экономического общеевропейского альянса. Именно это, по его словам, зафиксировала декларация саммита НАТО в Анкаре. В то же время для Москвы это означает, что Киев уже нельзя рассматривать в отрыве от европейской системы безопасности.