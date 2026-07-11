Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, наголосивши на ключових рішеннях НАТО, які б мали вплив на подальший хід війни. Він впевнений, що саме зараз склалася найпозитивніша ситуація для України за всі понад чотири роки її протистояння з Росією.

Яка допомога передусім потрібна Україні?

Богданов зауважив, що важливо, щоб зараз Альянс продовжив забезпечувати Україну антибалістикою та іншими засобами ППО, а також грошима. Щодо усього іншого, то Україна цілком зуміла налагодити виробництво зброї, яка їй необхідна для атак по Росії і для самозахисту.

"Головне, як пояснив він, щоб НАТО постачало необхідні нам ресурси. Йдеться насамперед про ППО і літаки. Якщо і того, і того буде достатньо, то Володимир Путін стане більш-менш зговірливим в доволі короткостроковій перспективі. Але питання в тому, щоб це відбувалося", – пояснив він.

Чим саме НАТО може допомогти Україні у війні проти Росії: дивіться відео

Зараз Україна, на думку експерта зі стратегічних комунікацій, має найбільш позитивну ситуацію за всю війну, коли НАТО треба зробити не так вже й багато в порівнянні з тим, що було на початку війни. Альянс має продемонструвати Володимиру Путіну особисто, що у нього немає шансів атакувати будь-яку країну НАТО без наслідків для себе.

Нам потрібно убезпечити фланги НАТО. Хоча може здаватися, що Україні була б вигідна подібна ескалація, якби Путін остаточно збожеволів. Але маємо розуміти, що це б відкрило, можливо, певні можливості для України і створило б ризики того, що Росія буде розбита, якщо НАТО відповість. Проте у будь-якому випадку це відволіче європейські ресурси, спроможність для того, щоб допомагати Україні,

– відзначив Юрій Богданов.

Варто не забувати, як вважає він, що для України виклики не закінчаться війною, адже після неї країну доведеться відновлювати.

Тому НАТО має продемонструвати справжню єдність, як наголосив експерт зі стратегічних комунікацій, та показати Росії, що будь-які дії не будуть безкарними. Якщо це буде зроблено, на думку Богданова, в України є всі можливості для того, щоб зрештою Росія була вимушена відступитися.

Нагадаємо, що, на думку радника ОП Михайла Подоляка, Україна фактично вже є невід'ємною частиною оборонного й економічного загальноєвропейського альянсу. Саме це, за його словами, зафіксувала декларація саміту НАТО в Анкарі. Водночас для Москви це означає, що Київ вже не можна розглядати окремо від європейської системи безпеки.