Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, що декларація саміту лише підкреслила нову реальність для Росії. За його словами, Москва втрачає роль самостійного глобального гравця, а нервова реакція Кремля показує, що там добре розуміють наслідки цього процесу.

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Україна стала частиною нової системи безпеки

Глобальна політика вже не працює у форматі гри "соло". Навіть Китай, маючи сильні економічні позиції, розбудовує власні альянси через БРІКС, ШОС та інші майданчики. Сполучені Штати також побачили, що спроба діяти самостійно не дає потрібного результату, а лише створює дефіцит впливу.

Росія сьогодні не гравець. У глобальному сенсі цього слова Росія сьогодні сателіт Китаю,

– зазначив Подоляк.

Європейський Союз і Канада, за його словами, стають більш суб'єктними. Вони вже не хочуть повністю залежати від американської монополії в оборонних чи економічних ініціативах і готові більше інвестувати у власну безпеку. Дискусії в окремих країнах щодо обсягів військових витрат ще тривають, але загальний напрямок руху вже визначений.

Україна в цій системі більше не є зовнішнім партнером, який лише очікує допомоги. Її досвід, технології, оборонне виробництво й реальна участь у війні стали основою для майбутньої європейської та євроатлантичної безпеки. Формально попереду ще складні переговори, але сам процес зближення вже незворотний.

Україна фактично вже є невід'ємною частиною, по суті, фактично є членом оборонного загальноєвропейського й економічного загальноєвропейського альянсу,

– наголосив радник ОП.

Декларація саміту НАТО лише зафіксувала цю зміну. Для Росії це означає, що Україну вже неможливо розглядати окремо від європейської системи безпеки, а будь-які спроби Кремля нав'язати інший порядок дедалі менше відповідають реальному балансу сил.

Росію вже складно продати як партнера

Зміна риторики Сполучених Штатів пов'язана з тим, що у Вашингтоні краще бачать реальну різницю між Україною і Росією. Україна є партнером, який має військову експертизу, технології та спільні інтереси із Заходом. Росія ж не здатна бути основою стабільної системи відносин, бо її політика тримається на хаосі, провокаціях і постійному порушенні правил.

Продати те, що Путін адекватний, неможливо. Путін неадекватний. І це зрозуміло навіть Китаю,

– наголосив Подоляк.

Китай отримує вигоду від ослаблення Росії, але не зацікавлений у тому, щоб Путін розширював війну й втягнув у неї треті країни. Для Пекіна Білорусь може бути додатковим виходом до Європи, майданчиком для економічного впливу й контролю над окремими галузями. Якщо ж Кремль спробує втягнути Мінськ у війну, це працюватиме вже проти китайських планів.

Путін істерично хоче втягнути треті країни у війну, наприклад Білорусь. Для Китаю це нонсенс,

– пояснив радник ОП.

Росія дедалі більше нагадує сировинний придаток, а не самостійний центр сили. Китай уже має контроль над важливими ресурсами, залишається для Москви покупцем "останньої надії" і здатен впливати на внутрішні процеси в самій Росії.

У Кремлі нервують через нові правила гри

Декларація саміту НАТО не змінює ситуацію сама по собі, але вона підсвічує головне питання – наскільки швидко партнери готові переходити від політичних формулювань до дій. Для України це означає насамперед нарощення можливостей для ударів углиб Росії, бо саме такі удари змінюють сприйняття війни всередині країни-агресорки.

Нічого не працює. Санкції працюють, вони потрібні, але з точки зору зміни соціального сприйняття війни важливі саме удари,

– пояснив Подоляк.

Росія роками продавала своєму населенню просту конструкцію: армія воює й убиває, а громадяни можуть спокійно дивитися на це по телевізору. Коли війна повертається на російську територію, ця модель починає ламатися. Люди вже не просто спостерігають за агресією, а відчувають її наслідки на собі.

Як тільки ви цю концепцію міняєте, все в Росії змінюється,

– наголосив радник ОП.

Показовою стала й реакція Кремля на те, що після саміту Трамп не одразу телефонував Путіну. Пєскову довелося публічно наголошувати, що російський диктатор "відкритий до діалогу" з президентом США. Така риторика свідчить не про впевненість Москви, а про бажання повернутися в переговорний центр, з якого Росію поступово витісняють.

Україна в цій ситуації отримує можливість пришвидшити процеси, які вже запущені. Якщо США, Європа й Китай дійдуть згоди щодо нових правил гри, Росію доведеться не переконувати, а карати як головний дестабілізуючий фактор.

Подоляк пояснив, як Росія втрачає роль глобального гравця: дивіться відео