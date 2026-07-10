Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала пояснил, что декларация саммита лишь подчеркнула новую реальность для России. По его словам, Москва теряет роль самостоятельного глобального игрока, а нервная реакция Кремля показывает, что там хорошо понимают последствия этого процесса.

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Украина стала частью новой системы безопасности

Глобальная политика уже не работает в формате "соло". Даже Китай, имея сильные экономические позиции, развивает собственные альянсы через БРИКС, ШОС и другие площадки. Соединенные Штаты также поняли, что попытка действовать в одиночку не приносит нужного результата, а лишь приводит к потере влияния.

Россия сегодня не является игроком. В глобальном смысле этого слова Россия сегодня – сателлит Китая,

– отметил Подоляк.

Европейский Союз и Канада, по его словам, становятся более самостоятельными. Они уже не хотят полностью зависеть от американской монополии в оборонных или экономических инициативах и готовы больше инвестировать в собственную безопасность. Дискуссии в отдельных странах относительно объемов военных расходов еще продолжаются, но общее направление движения уже определено.

Украина в этой системе больше не является внешним партнером, который лишь ожидает помощи. Ее опыт, технологии, оборонное производство и реальное участие в войне стали основой для будущей европейской и евроатлантической безопасности. Формально впереди еще сложные переговоры, но сам процесс сближения уже необратим.

Украина фактически уже является неотъемлемой частью, по сути, фактически является членом общеевропейского оборонного и общеевропейского экономического альянса,

– подчеркнул советник ОП.

Декларация саммита НАТО лишь зафиксировала это изменение. Для России это означает, что Украину уже невозможно рассматривать отдельно от европейской системы безопасности, а любые попытки Кремля навязать иной порядок все меньше соответствуют реальному балансу сил.

Россию уже сложно представить в качестве партнера

Изменение риторики Соединенных Штатов связано с тем, что в Вашингтоне лучше видят реальную разницу между Украиной и Россией. Украина – это партнер, обладающий военной экспертизой, технологиями и общими интересами с Западом. Россия же не способна стать основой стабильной системы отношений, поскольку ее политика строится на хаосе, провокациях и постоянном нарушении правил.

Убедить в том, что Путин адекватен, невозможно. Путин неадекватен. И это понятно даже Китаю,

– подчеркнул Подоляк.

Китай извлекает выгоду из ослабления России, но не заинтересован в том, чтобы Путин расширял войну и втягивал в нее третьи страны. Для Пекина Беларусь может стать дополнительным выходом в Европу, площадкой для экономического влияния и контроля над отдельными отраслями. Если же Кремль попытается втянуть Минск в войну, это будет работать уже против китайских планов.

Путин истерично хочет втянуть третьи страны в войну, например Беларусь. Для Китая это нонсенс,

– пояснил советник ОП.

Россия все больше напоминает сырьевой придаток, а не самостоятельный центр силы. Китай уже контролирует важные ресурсы, остается для Москвы покупателем "последней надежды" и способен влиять на внутренние процессы в самой России.

В Кремле нервничают из-за новых правил игры

Декларация саммита НАТО сама по себе не меняет ситуацию, но она подчеркивает главный вопрос – насколько быстро партнеры готовы переходить от политических формулировок к действиям. Для Украины это означает прежде всего наращивание возможностей для ударов вглубь России, ведь именно такие удары меняют восприятие войны внутри страны-агрессора.

Ничего не работает. Санкции работают, они нужны, но с точки зрения изменения социального восприятия войны важны именно удары,

– пояснил Подоляк.

Россия годами внушала своему населению простую схему: армия воюет и убивает, а граждане могут спокойно смотреть на это по телевизору. Когда война возвращается на российскую территорию, эта модель начинает рушиться. Люди уже не просто наблюдают за агрессией, а ощущают ее последствия на себе.

Как только вы меняете эту концепцию, все в России меняется,

– подчеркнул советник ОП.

Показательной стала и реакция Кремля на то, что после саммита Трамп не сразу позвонил Путину. Пескову пришлось публично подчеркивать, что российский диктатор "открыт для диалога" с президентом США. Такая риторика свидетельствует не об уверенности Москвы, а о желании вернуться в переговорный центр, из которого Россию постепенно вытесняют.

Украина в этой ситуации получает возможность ускорить уже запущенные процессы. Если США, Европа и Китай придут к соглашению о новых правилах игры, Россию придется не убеждать, а наказывать как главный дестабилизирующий фактор.

Подоляк объяснил, как Россия теряет роль глобального игрока: смотрите видео