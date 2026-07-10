Такие атаки свидетельствуют о том, что Украина избрала стратегию уничтожения всех путей связи с Крымом. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что вскоре оккупанты будут бежать с полуострова.

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Как ВСУ берут Крым под контроль?

Генерал армии пояснил, что наши военные проводят атаку на Крым сразу по нескольким направлениям – с территории Украины, со стороны Керченского моста. Кроме того, наша страна уничтожает российские паромы и другие плавучие средства (сухогрузы, катера) от Севастополя до Новороссийска.

Также Украина часто проводит атаки по аэродромам, пусковым установкам ракет, дронам, артиллерии, а также войскам, штабам, станциям дальнего наблюдения и радиоэлектронным станциям на полуострове.

И теперь это нужно (россиянам, – 24 Канал) доставить, отремонтировать. А это огромные ресурсы, которых у России нет – нечем доставлять, а порой нет комплектующих. Надежда на то, что доставят какие-то сухогрузы, ничтожна. Они не обеспечат Крым всеми ресурсами для военных. А есть еще гражданские, бизнес, экономическая составляющая,

– подчеркнул он.

Интересно! Член Меджлиса крымскотатарского народа, правозащитник Эскендер Барие рассказал, что отдельным кризисом в Крыму стало топливо. На полуострове бензин может стоить более 100 долларов за канистру или доходить до 1000 рублей за литр.

Маломуж рассказал, как ВСУ проводят атаку на Крым: смотрите видео

Маломуж добавил, что со временем полуостров фактически будет "тухнуть", а россияне будут его покидать и перемещать свой бизнес. Оккупанты будут в панике, ведь сначала Украина будет контролировать Крым с помощью огневого воздействия, а впоследствии введет войска.