Член Меджлиса крымскотатарского народа, правозащитник Эскендер Бариев в эфире 24 Канала пояснил , что кризис в Крыму затрагивает не только людей, но и бизнес, логистику и оккупационную систему управления. По его словам, ситуация на полуострове становится для России проблемой, которую уже невозможно скрыть выплатами или заявлениями гауляйтеров.

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Крым погружается в бытовой кризис

Ситуация во временно оккупированном Крыму действительно тяжелая. В Джанкойском и Ленинском районах уже есть проблемы с водой, на полуострове фиксируются перебои с электричеством, а топливо стало отдельным кризисом. По отдельным сообщениям, бензин может стоить более 100 долларов за канистру или доходить до 1000 рублей за литр.

Когда нет света, нет воды, а бензин стоит более 100 долларов за канистру или достигает 1000 рублей за литр, то действительно очень трудно жить,

– отметил Бариев.

Это сказывается не только на быту, но и на бизнесе, ценах на продукты и всей логистике в Крыму. Речь идет как об обеспечении российских военных, так и о гражданской жизни на полуострове. При этом картина остается неоднозначной: российские туристы все еще есть, в частности в Судаке и некоторых других городах, но кризис постепенно затрагивает даже те вещи, которые для них были частью "нормального" отдыха.

Проблемы с электричеством и топливом уже ударили по производству слабоалкогольных напитков. Оккупационные власти пытаются показать, что контролируют ситуацию, но фактически признают, что не могут стабильно обеспечить Крым бензином. Гауляйтер Сергей Аксенов обращался к Путину по поводу субсидий, чтобы удержать цену на уровне 85 рублей за литр, что станет дополнительной нагрузкой на федеральный бюджет.

Они пытаются демонстрировать, что якобы очень сильно заботятся о населении. Но есть люди, которые по три суток ждут в очереди, чтобы купить бензин,

– пояснил правозащитник.

Оккупационные власти также обещают выплаты по 15 тысяч рублей тем, кто останется без света или воды более 48 часов. Но эта схема выглядит манипулятивной: если электричество включат даже на несколько минут, отсчет могут начать заново. Из-за перебоев со светом ухудшается работа связи, а активистам в Крыму сложнее передавать информацию о реальном положении дел.

В некоторых городах уже возникли проблемы со скоропортящимися продуктами, поскольку холодильники не работали без электричества. Такое давление меняет и настроения на полуострове. Часть людей, которые раньше просто хотели жить "главное, чтобы было хорошо" независимо от флага, теперь видит, что это "хорошо" заканчивается. Во времена Украины в Крыму не было такого дефицита топлива, воды и электричества, а сам полуостров жил в мире и зарабатывал на туристах.

Топливный кризис бьет по крымской экономике

Для России сейчас важно показать, что Крым якобы остается под контролем. Это вопрос не только быта или логистики, но и политического имиджа Путина, ведь именно оккупация полуострова в 2014 году стала одним из ключевых символов его политики. Поэтому Москва ищет различные способы завезти топливо, в частности танкерами, ведь без него невозможно поддерживать автономные станции, свет, воду и нормальную работу оккупационной системы.

Когда нет топлива, когда все подстанции подверглись атаке, возникают системные проблемы. Тогда нет и воды,

– пояснил Бариев.

Силы обороны Украины знают эти маршруты и пытаются сорвать планы оккупантов. Через Керченский мост россияне уже пробовали организовать полуручную схему: бензовозы подвозили топливо, далее легковые автомобили ездили в Краснодарский край или Адыгею, возвращались, сливали бензин и снова становились в очередь. Но теперь проблемы начались и там.

В Краснодарском крае местные жители уже конфликтуют с крымчанами, называют их ворами и отказываются продавать бензин в канистры. Очереди появились не только на полуострове, но и за его пределами, поэтому часть людей покупает топливо на черном рынке, если у них есть на это деньги.

На этом фоне оккупационные власти пытаются удержать бизнес. Для предпринимателей вводят льготы, снимают часть арендной платы или налогов, чтобы они могли хоть как-то продолжать работу.

Здесь действительно наблюдается крах крымской экономики,

– подчеркнул правозащитник.

Крым и раньше был дотационным регионом, но теперь его содержание становится для России значительно тяжелее. Полуостров не может поддерживать собственную экономику, а каждая новая проблема с топливом, светом, водой или логистикой лишь увеличивает нагрузку на Москву.

Крым сейчас для России становится тем камнем, который все больше тянет Россию на дно,

– подытожил Бариев.

Крым оставляют без света, воды и бензина: смотрите видео