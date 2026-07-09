Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Какова ситуация с Саратовским НПЗ?

После атаки в среду, 8 июля, завод приостановил продажу топлива на Санкт-Петербургской международной товарной бирже. Это уже третья приостановка его работы из-за ударов дронов после аналогичных атак в марте и мае.

В 2024 году предприятие переработало 5,8 миллиона тонн нефти, что составляет около 2,2% от общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

Отметим, что украинские разведчики сообщали, что deepstrike-операцию провели бойцы ГУР МО совместно с СБС, СБУ, ГНСУ. Кадры работы показал президент Владимир Зеленский.

Что известно о других поражениях в России?

В ночь на 9 июля в российской Твери раздались взрывы. Под ударом оказалась нефтебаза "Тверьнефтепродукт", где после атаки вспыхнул пожар.

Этой же ночью жители Ставропольского края сообщили о полете беспилотников, а впоследствии – о серии взрывов. По данным очевидцев, после попадания возник масштабный пожар на территории военного объекта. По информации осинтеров, речь идет о нефтебазе "Лукойла" в Михайловском близ Ставрополя.

Между тем, в России все больше провоенных блоггеров и сторонников войны критикуют военное руководство из-за неспособности защитить тыловую инфраструктуру. В Институте изучения войны отмечают, что они объясняют успешность украинских дальнобойных ударов отсутствием эффективной системы управления ПВО и слабой координацией между федеральными и региональными властями.