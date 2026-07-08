Об этом президент Украины сообщил в своих социальных сетях.

Что сказал Зеленский?

В среду, 8 июля, украинские дроны долетели до Саратовского региона, Татарстана и Башкортостана. Зеленский отметил, что расстояние от линии фронта до пораженных объектов около 800, 1400 и 1500 км. Также беспилотники долетели до Воронежского региона, что в 300 километрах от границы.

Спасибо за меткость воинам СБС и ССО ВСУ, СБУ и нашим разведкам. Поражён Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Воины ССО поразили нефтеперерабатывающий завод в Татарстане,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что россияне должны чувствовать ответственность за войну, развязанную их государством.

Украинские удары по НПЗ России: смотрите видео

Украинские удары по России

Силы обороны Украины уже приостановили 10 российских НПЗ. В частности, украинские дроны атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны – Омский.

Министр обороны Эстонии признал, что украинские удары оказались очень эффективными. Политик выразил надежду, что возможности ВСУ будут только расти.