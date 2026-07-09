Успешная украинская кампания дальних ударов заставила российских ультранационалистов открыто обвинять Кремль в неспособности защитить стратегические предприятия. Как сообщает Институт изучения войны, военные блогеры страны-агрессора связывают эффективность украинских атак с полным отсутствием единой системы управления противовоздушной обороной и несогласованностью действий между региональными и федеральными властями.

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Почему российская ПВО оказалась в состоянии хаоса?

Российские пропагандисты бьют тревогу из-за отсутствия координации. В частности, один из известных "военкоров" призвал Министерство обороны России немедленно создать единый штаб гражданской обороны для противодействия беспилотникам. Он признал, что российская система ПВО находится в хаосе, поскольку регулярные войска, Росгвардия и частные компании действуют разрозненно, а единого координационного центра просто не существует.

Другой связанный с Кремлем блогер раскритиковал руководство России за перекладывание ответственности на бизнес и гражданские структуры. По его мнению, частные предприятия не располагают достаточными ресурсами и средствами для самостоятельного отражения воздушных угроз. Российские комментаторы требуют немедленного создания единой федеральной системы ПВО и усиления межведомственной координации.

Еще один российский милблогер констатировал, что огромная территория России превратилась в ее главную уязвимость. Имеющихся комплексов ПВО катастрофически не хватает для прикрытия всех объектов в глубоком тылу, из-за чего "сейчас в России нет тыла".

В ISW подтверждают, что военное командование агрессора не способно одновременно защитить и фронт, и критическую инфраструктуру на западе страны.

Какие последствия имеют удары для экономики России?

Неспособность Москвы закрыть пробелы в обороне привела к серьезным последствиям. Помимо регулярных взрывов в крупных городах, Россия столкнулась с масштабным дефицитом бензина на внутреннем рынке и на временно оккупированных территориях Украины.

Быстро решить эту проблему без ослабления обороны на линии соприкосновения Кремль не сможет, поэтому Силы обороны Украины имеют все возможности для дальнейшего расширения географии своих атак.

Систематическое поражение энергетических объектов создает существенные трудности для логистического обеспечения оккупационных войск. С начала 2026 года по российским НПЗ было нанесено не менее 194 удара, что вынудило более половины регионов России ввести жесткие ограничения на продажу топлива.

На фоне этих успехов Кремль пытается позиционировать себя жертвой, стремясь переложить ответственность за развязанную войну на Украину и используя удары по своей территории как оправдание для дальнейшей эскалации и террора против гражданского населения.

В то же время темпы продвижения захватчиков на фронте существенно замедлились – за последний год скорость российского наступления сократилась в 16 раз, и за июнь враг сумел захватить лишь считанные десятки километров.