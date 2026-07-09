И Украина, и Россия добились продвижения на фронте: карты ISW

Об этом сообщает ISW.

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Как изменилась ситуация на фронте?

Российские войска недавно провели операцию по проникновению к северу от города Сумы – в Киндратовке.

Они недавно продвинулись к северу от Харькова. Геолокационные кадры, опубликованные 3 июля, показывают, как украинские войска провели атаку на российский подземный бункер к юго-западу от Журавлевки, Белгородская область.

Оккупанты продолжали наступательные операции в направлении Великого Бурлука 7 и 8 июля, но не продвинулись вперед.

Аналогичная ситуация наблюдалась на Купянском и Боровом направлениях.

Российские войска недавно провели операцию по проникновению на Славянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 7 июля, показывают, что украинские силы наносят удары по российским военнослужащим в Пришибе (к северу от Славянска) и на полях к югу от Пришиба после того, что, по оценке ISW, произошла российская операция по проникновению.

Украинские и российские войска недавно продвинулись или удерживали позиции в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Россия продолжает направлять большое количество войск для участия в боевых действиях на Константиновском направлении, но испытывает трудности с продвижением.

Российские войска продолжали наступательные операции в тактическом районе Доброполье 7 и 8 июля, но не продвигались вперед, поскольку украинские войска контратаковали.

Оккупанты недавно продвинулись или удерживали позиции на Покровском направлении, поскольку украинские войска контратаковали. Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 8 июля, показывают, что ВСУ наносят удары по российским силам в Родинском, что свидетельствует о том, что последние удерживают позиции или недавно продвинулись в этом районе. Российский военный блогер также заявил, что украинские войска контратаковали в Белицком.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Новопавловском направлении 8 июля.

Российские войска недавно провели операцию по проникновению на Александровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 июля, показывают, как украинские военные нанесли удар по российскому военнослужащему в полях к северо-востоку от Новогригоровки после того, что, по оценкам ISW, была российской операцией по проникновению.

Захватчики продолжали наступательные операции на Гуляйпольском направлении 7 и 8 июля, но не продвигались вперед.

Украинские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 7 июля, показывают, как оккупанты наносят удар по украинским позициям к юго-востоку от Степногорска, что свидетельствует о том, что ВСУ недавно продвинулись в этом районе.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 8 июля.

К слову, в течение июня 2026 года беспилотные авиационные комплексы выполнили более 437 тысяч боевых миссий. Удалось поразить более 200 тысяч вражеских целей. В мае этот показатель составлял 180 тысяч.

За июнь также удалось поразить почти 28 тысяч российских солдат.