Об итогах атак на российских военных с помощью беспилотных систем рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Что известно об успехах беспилотных систем?

Всего в течение июня 2026 года беспилотные авиационные комплексы выполнили более 437 тысяч боевых миссий. Так, удалось поразить более 200 тысяч вражеских целей. Для сравнения: в мае этот показатель составлял 180 тысяч.

Беспилотные системы играют важную роль и в ликвидации оккупантов. За июнь удалось поразить почти 28 тысяч российских солдат.

"Силы обороны продолжают увеличивать преимущество над противником в применении FPV-дронов. В июне соотношение поражений составляло 1,6 к 1 в нашу пользу, тогда как в мае – 1,5 к 1", – отметил Сирский.

Вместе с тем продолжается развитие ударов средней дальности. В июне таких поражений было около 3,4 тысячи, тогда как в мае этот показатель составлял 2 тысячи.

Не менее результативным стало направление Deep Strike. "В июне было поражено 172 цели противника в его оперативной и стратегической глубине", – отметил главнокомандующий, добавив, что противник уже ощущает последствия этих ударов, а их количество будет только нарастать.

Особое внимание Сирский уделил развитию НРК. Эти системы применяются для логистики, эвакуации раненых и выполнения боевых задач.

"В июне наши наземные роботизированные комплексы выполнили около 17 тысяч задач. Для сравнения: в мае – 12,5 тысяч", – отметил генерал.

Тылы противника, его военная логистика, склады, пункты управления, энергетическая инфраструктура и другие важные объекты и в дальнейшем будут находиться под постоянным огневым воздействием Сил обороны Украины,

– подчеркнул Сирский.

Важно упомянуть и об активизации украинских "санкций" против теневого флота России. По словам командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, за последние 72 часа украинские военные поразили 21 судно российского теневого флота, а также сухогруз и паром в Керчи. Только в ночь на 8 июля под удар попали 9 танкеров.