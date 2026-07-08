Подробности операции сообщил Роберт "Мадяр" Бровди, возглавляющий СБС ВСУ.

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Что известно о поражениях танкеров теневого флота?

В последние 72 часа, по словам "Мадяра", украинские бойцы поразили в общей сложности 21 вражеское судно теневого флота страны-агрессорки, а также 1 сухогруз и 1 паром в Керчи.

Только за ночь 8 июля под ударом оказались сразу 9 танкеров. По российским целям работали пилоты "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра", 413 ОП СБС "Рейд" и 1 ВЦ СБС.

Удары по танкерам: смотрите впечатляющее видео от "Мадяра"

Кроме того, ночью в оперативной глубине оккупанта в Крыму и южной части ТОТ Птицы СБС поразили 53 военных целей.

В традиционной для себя манере "Мадьяр" рассказал и о поражении электроподстанций: "В пул "Крымский рубильник off" в течение ночи отработано +6 электроподстанций (всего ровно 50 энергоузлов в течение 1 – 8 июля) и другие чувствительные объекты". Детали атаки командующий СБС пообещал предоставить позже.

Заметим, что беспилотники ночью 8 июля долетали и в ряд тыловых регионов России. По данным осинтеров, в частности Astra, в Борисоглебске Воронежской области удар, вероятно, пришелся по военному аэродрому. После атаки там возник масштабный пожар. Известно, что на авиабазе дислоцируются истребители Су-34, Су-35, Су-30СМ и другая военная авиация.

В то же время взрывы прогремели и в Саратове. Мониторинговые сообщества сообщают, что целью атаки мог стать местный нефтеперерабатывающий завод, известный ранее как "Крекинг".