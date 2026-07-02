Такая стратегия нужна Кремлю не только для внутренней пропаганды, но и для воздействия на международную аудиторию. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что Москва последовательно продвигает образ России как "пострадавшей стороны" и использует его для оправдания своих действий.

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Кремль последовательно навязывает образ "жертвы"

По словам Тараса Загороднего, Россия с начала полномасштабной войны придерживается одной информационной и дипломатической стратегии – убеждать, что именно она является жертвой, а не агрессором. Даже если Украине удается перехватить информационную инициативу, Кремль быстро возвращает дискуссию к выгодному для себя нарративу.

Обратите внимание! Генеральный штаб ВСУ подтвердил успешное поражение одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в городе Кстово. В результате атаки, направленной на объект, снабжающий топливом российские войска, на территории предприятия возник масштабный пожар.

Таким образом Москва пытается переложить ответственность за войну на Украину, представляя удары по российской территории как повод для дальнейшей эскалации.

Они всегда придерживаются этой дипломатической позиции, что не они являются агрессорами, а пострадавшей стороной. Это очень правильный ход с их стороны,

– подчеркнул Загородний.

Однако истинная цель российских атак не меняется – это террор против гражданского населения, деморализация украинцев и попытки нанести удар по системе управления государством. В то же время все заявления о "возмездии" или защите российской инфраструктуры являются лишь информационным прикрытием.

Политтехнолог о тактике России в ведении войны: видео

Загородний отметил, что кремлевская риторика рассчитана прежде всего на тех политиков и общественные круги в Европе, которые хотели бы возобновить сотрудничество с Россией. По его словам, именно для них создаются аргументы, позволяющие перекладывать ответственность на Украину и обосновывать необходимость продолжения контактов с Москвой.

Стоит добавить, что во время обстрела Киева 2 июля 2026 года Россия применила рекордное количество баллистического вооружения, в частности ракеты "Искандер-М", "Циркон" и С-400. Кроме того, противник запустил скоростные реактивные БПЛА и дроны типа "Бандероль", которые необходимо сбивать ракетами из-за невозможности эффективного противодействия мобильными группами. В результате атаки погибли 20 человек.