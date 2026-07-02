Така стратегія потрібна Кремлю не лише для внутрішньої пропаганди, а й для впливу на міжнародну аудиторію. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зауваживши, що Москва послідовно просуває образ Росії як "постраждалої сторони" та використовує його для виправдання своїх дій.

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Кремль послідовно нав'язує образ "жертви"

За словами Тараса Загороднього, Росія від початку повномасштабної війни дотримується однієї інформаційної та дипломатичної стратегії – переконувати, що саме вона є жертвою, а не агресором. Навіть якщо Україні вдається перехопити інформаційну ініціативу, Кремль швидко повертає дискусію до вигідного для себе наративу.

Зверніть увагу! Генеральний штаб ЗСУ підтвердив успішне ураження одного з найбільших нафтопереробних заводів у місті Кстово. Внаслідок атаки, спрямованої на об'єкт, що забезпечує пальним російські війська, на території підприємства виникла масштабна пожежа.

Таким чином Москва намагається перекласти відповідальність за війну на Україну, представляючи удари по російській території як привід для подальшої ескалації.

Вони завжди тримають цю дипломатичну рамку, що не вони є агресорами, а постраждалою стороною. Це дуже правильний хід з їхнього боку,

– наголосив Загородній.

Однак справжня мета російських атак не змінюється – це терор цивільного населення, деморалізація українців і спроби завдати удару по системі управління державою. Водночас усі заяви про "відплату" чи захист російської інфраструктури є лише інформаційним прикриттям.

Політтехнолог про такти Росії у веденні війни: відео

Загородній зазначив, що кремлівська риторика розрахована насамперед на тих політиків і суспільні кола в Європі, які хотіли б відновити співпрацю з Росією. За його словами, саме для них створюються аргументи, які дозволяють перекладати відповідальність на Україну та пояснювати необхідність продовження контактів із Москвою.

Варто додати, що під час обстрілу Києва 2 липня 2026 року Росія застосувала рекордну кількість балістичного озброєння, зокрема ракети "Іскандер-М", "Циркон" та С-400. Окрім цього, ворог запустив швидкісні реактивні БпЛА та дрони типу "Бандероль", які потребують збиття ракетами через неможливість ефективної протидії мобільними групами. Внаслідок атаки загинуло 20 людей.