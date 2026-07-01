29 червня Володимир Путін дав велике інтерв'ю для російського державного телебачення. Диктатор намагався демонструвати впевненість, 25 хвилин намагався переконати населення в тому, що все йде за планом, хоча вперше визнав, що удари ЗСУ приносять серйозні проблеми Росії.

За день до того, 28 червня, під час виступу на з'їзді партії "Єдина Росія" Путін визнав, що для його країни настали непрості часи. Тут диктатор не збрехав: ситуація із паливом у РФ набуває катастрофічних масштабів, у Кремлі явно такого не очікували.

У понад 50 російських регіонах проблеми із пальним. А в окупованому Криму взагалі біда. Інсайдери повідомляють, що у Кремлі запанікували через тотальний дефіцит пального в більшості російських регіонів.

Ніхто не знає, що буде далі, а у Москві панують настрої повної невизначеності. У Кремлі просто проґавили той момент, коли Україна почала перегравати Москву у дронових технологіях та кардинально захистила внутрішнє виробництво. Російська система ППО виявилася неготовою до такого.

Нині в Росії сформувалося дуже цікаве комбо. Неадекватні заяви, істерія та паніка зараз просто розривають російське населення та посилюють відчай та розчарування владою. Десь так можна описати моральний стан росіян, які нині стоять у довгих чергах за паливом та буквально б'ються за нього. Путін влаштував справжні голодні ігри, учасниками яких стали пересічні росіяни, які мали лишатися "поза політикою".

24 канал проаналізував те, як російський режим реагує на паливну кризу, і у який момент Москва прогледіла стрімкий розвиток української дронової промисловості. У цьому допомогли:

Хеміш де Бреттон-Гордон , британський полковник у відставці та колишній командувач сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози;

Скотт Лукас, професор міжнародної політики Інституту Клінтона при Університеті Дубліна.

Читайте також Трамп міняє переговорну позицію: що вплинуло на думку лідера США

У Кремлі проґавили розвиток української оборонки

Володимир Путін в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубину визнав, що в Росії є серйозні проблеми із дефіцитом палива, хоча намагався применшити значення кризи.

Звичайно, ці удари створюють проблеми – це очевидно. Ми зараз спостерігаємо певний дефіцит, але він не є критичним… Тут є кілька завдань, які ми маємо вирішити. Перше завдання – це швидко й істотно наростити виробництво засобів ППО, що найбільше мають попит, забезпечити нормальне постачання, позбутися цього тимчасового дефіциту, швидше завершувати ремонти, налагодити необхідний обсяг імпорту та надійно захищати ці об'єкти. Необхідно також узгодити роботу всіх рівнів і структур, що беруть участь у відбитті атак безпілотних літальних апаратів і ракет на нашу інфраструктуру, – Путін намагається пояснити росіянам, що "все під контролем".

Загалом, ціль цього інтерв'ю є зрозумілою – заспокоїти росіян та запевнити їх в тому, що все під контролем на тлі масової паніки та істерії навіть з боку прокремлівських воєнкорів. Але чи вдалося йому дійсно досягти цієї цілі?

Навряд чи, адже подальші тези диктатора явно свідчать про те, що йому брешуть, а сам він не володіє достовірною інформацією. Хоча, як він може про це дізнатися, якщо навіть не користується інтернетом та смартфоном, а весь час перебуває в ізоляції від зовнішнього світу.

У його словах ми бачимо класичну тактику того, як діють у Кремлі під час кризових моментів. Спершу – тиша, а далі – максимальне применшування значення проблем та відвертання уваги.

Такий трюк завжди спрацьовував із російським населенням. Путіна зазвичай "паралізує" в часи великих криз: він не може ухвалити рішення, вагається, бере паузу та фактично дистанціює себе від проблем. Так було в часи відомого маршу Пригожина на Москву та вторгнення ЗСУ до Курської області. Під час заколоту Пригожина саме Лукашенко, а не Путін, зіграв ключову роль у врегулюванні повстання та уникненні громадянської війни в Росії.

До теми Росія б'є по українських АЗС, але сама заходить у паливний глухий кут

Також Путін заявив, що російським окупаційним військам нібито залишилося трохи більше ніж 10 кілометрів до міста Суми, а до Куп'янська – близько 2,5 – 5 кілометра, що є явною брехнею та ілюзією. Як повідомили в Центрі протидії дезінформації РНБО, своїми абсурдними заявами, зокрема про "10 кілометрів до Сум", він поставив у ступор навіть лояльних Z-воєнкорів". Це не кажучи вже про оголошені Путіним російські успіхи в районі Старого Оскола, який є територією РФ.

На прохання 24 Каналу колишній командувач сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози Хеміш де Бреттон-Гордон проаналізував російський "антикриз".

Хеміш де Бреттон-Гордон колишній командувач сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози Паливну кризу диктатор назвав "некритичною", а щодо ударів по енергооб'єктах РФ запевнив, що "все відновлюється швидко". І це ще більше розпалило панічні настрої росіян, які прочитали у словах Путіна чіткий сигнал – марно сподіватися на розв'язання проблем, якщо влада вважає їх "некритичними". Головною метою Путіна було заспокоїти росіян перед виборами в Держдуму (російський парламент, – 24 Канал), створити ілюзію контролю та мотивувати електорат підтримати провладну партію. Але пропаганда знову програла суворій дійсності: замість сильного лідера росіяни побачили правителя, що старіє, повністю відірваного від реальності.

Хеміш де Бреттон-Гордон вважає, що сам факт визнання Путіна – це досить значна подія. По риториці диктатора видно, що йому явно не договорюють всього.

Хеміш де Бреттон-Гордон колишній командувач сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози Путін публічно визнає, що справи йдуть дуже погано. І, знаєте, це досить суттєва заява. Ми ніколи раніше не чули, щоб він визнавав щось подібне. Насправді завжди було навпаки: він говорив, що не має жодних проблем, але, видно, що президент Путін зараз усвідомив, що все йде не йому на користь. Путін не може захистити Москву. У Криму немає пального, а в інших регіонах ввели його нормування. Ми знаємо, що в російських медіа протягом останніх кількох тижнів і місяців зростає невдоволення. Нещодавно я спілкувався із представниками західних розвідувальних служб. Вони сказали мені, що Володимир Путін сьогодні перебуває у більш вразливій позиції, ніж у часи заколоту Пригожина.

The Washington Post з посиланням на європейські розвідки пише про те, що у Кремлі фактично проґавили розвиток української дронової індустрії. За словами джерел видання, відповідальні люди просто це не помітили. Можливо, хтось попереджав про це Кремль, але інформація явно не дійшла до самого верху.

До теми Путін – новий Салазар: як російський і португальський диктатори стали жертвами власної системи

У матеріалі також йдеться про те, що росіяни більше не почуваються в безпеці, адже війна вже стукає їм у двері. Один анонімний московський бізнесмен повідомив WP, що у Криму зараз паніка, надалі можуть бути проблеми із їжею, а багато хто просто бажає якнайшвидше залишити півострів. Інсайдери у РФ вказують на те, що Кремлю не вистачає систем ППО, а Путін та його найближче оточення явно не очікували таких роїв українських дронів або принаймні не готувалися до цього.

Професор Скотт Лукас у розмові з 24 Каналом зазначає, що Кремль повністю провалив підготовку до таких масованих дронових атак.

Скотт Лукас професор міжнародної політики Інституту Клінтона при Університеті Дубліна Росіяни не були до цього готові. Я маю на увазі, що російські засоби протиповітряної оборони просто не змогли впоратися з цією ескалацією з боку України. Російські військові намагаються розповідати Путіну лише хороші новини… Вони применшують значення проблем у розмові із Путіним. Зараз це робити вже просто неможливо з огляду на масштаби катастрофи. Московський нафтопереробний завод не працюватиме шість місяців. Ви не зможете приховати це від Путіна. Ви не зможете приховати це від Кремля, бо вам доведеться вжити певних заходів. Я думаю, що одне діло перебільшувати обсяг захопленої вами території в Україні, щоб спробувати обдурити його або хоча б змусити його відчувати, що все гаразд. Інше – намагатися ввести його в оману щодо масштабів завданої вам шкоди.

Британський експерт Хеміш де Бреттон-Гордон зазначає, що культура брехні у російській армії стала однією з причин того, чому Кремль не в змозі захистити свої об'єкти від атак дронів. Також аналітик нагадав про цікаву історичну паралель та доволі влучно порівняв Путіна з Гітлером. Бо ті нині опинилися у схожих ситуаціях.

Хеміш де Бреттон-Гордон колишній командувач сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози Інформація про те, що саме відбувається на передовій та загалом в Україні, насправді не дійшла до Кремля і, звичайно ж, до Путіна. Знаєте, командири бояться говорити Путіну правду. Адольфу Гітлеру під час Другої світової війни теж не хотіли повідомляти погані новини, бо Гітлер міг розлютитися. Слід пам'ятати, що величезну кількість високопоставлених російських військових посадовців або вбили, або вони дивним чином випали з вікон, або нібито покінчили життя самогубством. Тож я думаю, що такий автократичний від керівництва справді призводить до таких речей. Ніхто не хоче повідомляти Путіну погані новини.

Парадокси держави-бензоколонки

Проблеми для російського режиму лише зростають. Нині Кремль обговорює субсидування імпортного пального, щоб обмежити зростання цін. Виробництво бензину в середині червня було приблизно на 25 – 28% нижчим за середньодобовий рівень аналогічного періоду 2025 року.

Експорт російських нафтопродуктів морем у першій половині червня впав на 15% порівняно з першою половиною травня. А все через позапланові ремонти НПЗ, які потрібно проводити через прильоти добрих дронів.

Станом на липень 2026 року "держава-бензоколонка" парадоксально не здатна забезпечити пальним власне населення, тому зараз йдеться навіть про імпорт пального. Прессекретар президента, Дмитрий Пєсков, підтвердив початок переговорів про імпорт нафтопродуктів. За його словами, Москва готова закуповувати паливо за кордоном.

Контакти здійснюються. Якщо буде досягнуто домовленостей за прийнятними цінами, то це відбуватиметься. Це буде ще один крок на шляху стабілізації ринку і націлений на те, щоб ось збити цей ажіотажний попит,

– речник Путін вдає, що ситуація під контролем і "бензинової гойди" не існує.

Але справа не лише в ажіотажному попиті – удари по НПЗ виводять з ладу нафтопереробні установки на місяці вперед, як-от із Московським НПЗ, який не буде працювати протягом наступних 6 місяців. Далі будуть повторні удари, і Росія явно не в змозі захистити абсолютно всі свої НПЗ від повітряних атак.

Професор Скотт Лукас зазначає, що Кремль вже не може ігнорувати масштаб проблем, але в Путіна досі немає плану вирішення цієї кризи.

Скотт Лукас професор міжнародної політики Інституту Клінтона при Університеті Дубліна Путін більше не може залишатися осторонь від цього. Понад 50 російських регіонів постраждали від цього. За даними російських ЗМІ, запроваджено значне нормування у понад 20 регіонах. Що спричиняє дефіцит? І саме тут він сам визнає, що так, Україна завдає цих ударів, але потім каже: "Послухайте, знаєте, це те, з чим ми справді можемо впоратися". Тож він говорить про те, що нібито Україна робить це, бо хоче вплинути на туризм, що, звичайно, може бути побічним ефектом ударів України, але це не є ціллю ЗСУ. Потім він каже: "Гаразд, нам доведеться наростити виробництво ППО, щоб з цим впоратися". У Путіна насправді немає відповіді, що з цим робити. В нього немає відповіді на питання про те, як вирішити цю кризу.

Хеміш де Бреттон-Гордон переконує, що Крим стає островом і саме це кардинально змінює переговорні карти України за столом переговорів. Тепер ситуація є зовсім іншою, ніж тоді, коли йшли переговори на Алясці та у Стамбулі.

Хеміш де Бреттон-Гордон колишній командувач сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози Я думаю, що Крим стає ізольованим. Він справді перетворюється на острів. Україні не лише вдалося знищити їхню логістику на шляху до Криму, а й погіршити постачання до ЛБЗ (лінії бойового зіткнення, – 24 Канал) на Донбасі. Відтепер росіяни не можуть використовувати Крим для забезпечення своїх військ по всій лінії фронту, як це було раніше. Ще одна важлива річ – що там не обговорювали б на Алясці чи у Стамбулі багато місяців тому, зараз Україна знаходиться в зовсім іншій позиції. Тож будь-яка мирна угода та припинення вогню можуть бути досягнені здебільшого на умовах України, тому що Україна перебуває у сильнішій позиції завдяки розвитку дронів.

Ризики ескалації та нова серія ядерного шантажу

Що робить Росія, коли починає програвати? Правильно – вона починає надувати щоки, шантажувати та погрожувати, шукаючи слабку ланку і тих, хто в шантаж повірить.

Агенція Reuters з посиланням на власні джерела пише про те, що так звані прихильники жорсткої лінії вже знову закликають Путіна піти на ескалацію: використати тактичну ядерну зброю проти України.

Невідомо, чи дійсно ті російські "яструби" дійсно так вважають, чи лише хочуть, щоб так вважали на Заході, а тому надсилають відповідний сигнал через західні ЗМІ. Втім, це те, що будуть тримати в голові люди, які ухвалюють рішення.

Так само як і сигнали від розвідок країн НАТО про те, що Путін може не чекати завершення активної фази війни з Росією чи навіть визначеного західними аналітиками раніше 2030 року та спробує перевірити НАТО на міцність вже найближчим часом. Ба більше, нині перед ним відкривається "вікно можливостей" для цього.

Детально Чому Путіну потрібна нова війна й зараз найкраща нагода

Британський полковник Хеміш де Бреттон-Гордон говорить про те, що НАТО готове до спротиву у разі атак по її території, але припускає, що ми маємо справи з черговою "многоходовочкою" (українською – "багатоходівка", так мережеві конспірологи та прихильники російського диктатора називають його складні геополітичні комбінації, – 24 Канал).

Хеміш де Бреттон-Гордон колишній командувач сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози Будь-який прямий напад на європейську країну активує 5-ту статтю. Навіть США тоді відреагують. І Путін це знає. Ці розмови про тактичну ядерну зброю, я думаю, ніколи не стануть реальністю. Знову ж таки, Путін знає, що не можна такого робити, бо тоді Захід застосує проти нього конвенційне озброєння. У Путіна точно ще зберігся інстинкт самозбереження. На мою думку, ті яструби, які закликають до ескалації, самі хочуть перехопити владу, очолити Кремль і Росію. Вони знають, що будь-яка ескалація цієї війни в Україні й, звичайно ж, в Європі буде ще більш руйнівною для Росії. Так, ми звикли до того, що яструби в Росії, говорять про феноменальні речі, але все це пусті слова.

Професор Скотт Лукас зазначає, що у Кремлі не змінили своїх цілей та далі прагнуть ліквідувати військово-політичне керівництво України, тому в цьому шантажі буквально нічого нового.

Скотт Лукас професор міжнародної політики Інституту Клінтона при Університеті Дубліна Кремль неодноразово намагався вбити Володимира Зеленського. Лише кілька тижнів тому вони фактично повторили погрозу, що вони збираються переслідувати Зеленського та його чиновників і намагатися захопити їх у полон або вбити. Не новина, що деякі російські військові, і навіть деякі політики, розмірковували над тим, чому б не провести повну мобілізацію. Це не новина. Якщо росіяни спробують завдати удару по європейських цілях, якщо ця європейська країна є членом НАТО, НАТО не може залишатися осторонь і не реагувати. Тому я б був обережним щодо цього. Сам факт заклику російських чиновників до ескалації не є ознакою того, що вони вважають себе переможцями. Це ознака того, що вони вважають, що дійсно можуть опинитися у глухому куті, якщо не повністю програти цю війну.

Росія в цейтноті

У глухий кут зараз заходить ситуація із російським пальним. Прямий удар по рейтингу Путіна і пряме порушення неформального суспільного договору між владою та народом – "не лізьте в політику, не ставте зайвих запитань в обмін на безпеку й комфорт".

Цікаві паралелі між "спеціальною бензиновою операцією" та бажанням росіян завершити війну / Скріншот

Цей негласний договір, який багато років був фундаментом влади Владіміра Путіна та його режиму, явно порушується ударами українських дронів, а тепер ще й ракет. І це явно впливає на рейтинги режиму, а за всі ці цифри, графіки та показники дуже непокояться у Кремлі.

Ще 14 червня президент Зеленський повідомив, що рівень невдоволення росіян Путіним продовжить зростати й, за оцінками української розвідки, не спиниться до парламентських виборів у РФ, запланованих на вересень 2026 року.

Прогнозні показники невдоволення росіян Путіним продовжать неухильно зростати, і його вже зараз почали привчати до думки, що зростання невдоволення не вдасться зупинити й цей показник "не вийде на плато" до вересня, коли в Росії заплановані парламентські вибори. Доповідають також про суттєве зростання протестних настроїв в російських регіонах. Вважаємо, що у цих звітах ще й не враховані потенційні події червня, липня та серпня, які не можуть не вплинути на ситуацію в Росії додатково,

– Володимир Зеленський ефектно знищує сакральність російського диктатора.

Ситуація явно складається на шкоду Росії, та на користь України. Президент Трамп вже неохоче підтримує Путіна та відходить від "Духу Анкориджа". Тим часом наприкінці торгів 30 червня ціни на сиру нафту Brent впали на 0,23 долара, до 72,92 долара за барель, а ціни на російські марки Urals та ESPO взагалі полетіли до дна. При тому, що Індія та ко ще й викручують руки росіянами та беруть відчутний дисконт. За деякими даними, він злетів до 29 доларів за барель.

До теми Дух Анкориджа вивітрюється: як Україна здобула прихильність Трампа і схиляє Росію до переговорів

Це вірний знак, що Сили оборони України обрали правильну стратегію та дуже вчасно намацали дуже болюче місце і для Путіна, і для так званих "простих росіян". Виявилось, що "спеціальна бензинова операція" чомусь їм не до вподоби.

Тому висновок простий: Заходу необхідно продовжувати надання розвідувальних даних і збільшити постачання зброї та грошей, а Україні – продовжувати удари по російських НПЗ, масштабувати їх (можливо, згадати з часом і про порти, бо в умовному Туапсе вже могли засумувати, а в інших - ніяк не дочекаються) та підтримувати правильну температуру горіння.