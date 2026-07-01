Колишній секретар польської делегації у парламенті НАТО Пьотр Кульпа розповів 24 Каналу, що вже були розмови про перехід Трампа на бік України. Але насправді президент США час від часу публічно змінює свої позиції.

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Що задумав Трамп?

На думку Кульпи, Трамп зараз не настільки зосереджений над припиненням війни, як на досягненні угоди з Росією. Він вже підписав свого часу схожий документ щодо корисних копалин з Україною.

Він нібито змінює переговорну позицію. Перестає показувати, що він хороший друг Путіна, який думає, як змусити Україну піти на поступки. Тепер Трамп переходить на жорсткіші позиції щодо Росії. А натяк такий – він буде підтримувати Україну, але якщо Путін погодиться на угоду, тоді, можливо, перестане допомагати,

– зазначив Кульпа.

Крім того, Трамп фактично програв війну на Близькому Сходу. Він не хоче опинитися серед лузерів і на війні в Україні. Все це відбувається на тлі того, як Сили оборони успішно атакують об'єкти ворога на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

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