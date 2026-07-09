Успішна українська кампанія далекобійних ударів змусила російських ультранаціоналістів відкрито звинувачувати Кремль у неспроможності захистити стратегічні підприємства. Як повідомляє Інститут вивчення війни, військові блогери країни-агресора пов'язують ефективність українських атак із повною відсутністю єдиної системи управління протиповітряною обороною та неузгодженістю дій між регіональною і федеральною владою.

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Чому російська ППО опинилася в стані хаосу?

Російські пропагандисти б'ють на сполох через відсутність координації. Зокрема, один із відомих "воєнкорів" закликав міністерство оборони Росії негайно створити єдиний штаб цивільної оборони для протидії безпілотникам. Він визнав, що російська система ППО перебуває в хаосі, оскільки регулярні війська, росгвардія та приватні компанії діють розрізнено, а єдиного координаційного центру просто не існує.

Інший пов'язаний із Кремлем блогер розкритикував керівництво Росії за перекладання відповідальності на бізнес та цивільні структури. На його думку, приватні підприємства не мають достатніх ресурсів та засобів для самостійного відбиття повітряних загроз. Російські коментатори вимагають негайного створення єдиної федеральної системи ППО та посилення міжвідомчої координації.

Ще один російський мілблогер констатував, що величезна територія Росії перетворилася на її головну вразливість. Наявних комплексів ППО катастрофічно не вистачає для прикриття всіх об'єктів у глибокому тилу, через що "зараз у Росії немає тилу".

В ISW підтверджують, що військове командування агресора не здатне одночасно захистити і фронт, і критичну інфраструктуру на заході країни.

Які наслідки мають удари для економіки Росії?

Нездатність Москви закрити прогалини в обороні призвела до серйозних наслідків. Окрім регулярних вибухів у великих містах, Росія зіткнулася з масштабним дефіцитом бензину на внутрішньому ринку та на тимчасово окупованих територіях України.

Швидко розв'язати цю проблему без послаблення оборони на лінії зіткнення Кремль не зможе, тому Сили оборони України мають усі можливості для подальшого розширення географії своїх атак.

Систематичне ураження енергетичних об'єктів створює суттєві труднощі для логістичного забезпечення окупаційних військ. З початку 2026 року по російських НПЗ було завдано щонайменше 194 удари, що змусило понад половину регіонів Росії запровадити жорсткі обмеження на продаж пального.

На тлі цих успіхів Кремль намагається позиціонувати себе жертвою, прагнучи перекласти відповідальність за розв'язану війну на Україну та використовуючи удари по своїй території як виправдання для подальшої ескалації та терору проти цивільного населення.

Водночас темпи просування загарбників на фронті суттєво сповільнилися – за останній рік швидкість російського наступу скоротилася в 16 разів, і за червень ворог спромігся захопити лише лічені десятки кілометрів.